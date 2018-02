Anne Hietanen: Vi måste tala om hetsätning - det här är min historia

Miu Mannilan tarina

"Laihdutus on ollut identiteettini monta vuotta, mutta nyt on aika siirtyä elämään." Turvallisen ihmissuhteen myötä on Miu Mannilalla viimein mahdollisuus miettiä, miksi hän syö tunteisiinsa. Vaakakapinan psykologi Satu Lähteenkorva keskusteli Miun kanssa ohjaten ajattelua uuteen suuntaan.