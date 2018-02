Finlandssvenska Emma Sandström kan vara San Marinos bidrag i Eurovision Song Contest 2018

Nederlaget i Uuden Musiikin Kilpailu 2017 fick nästan Emma Sandström (f. 1990) att byta karriär. Men nu är hon tillbaka med ny kraft, den här gången som deltagare i tävlingen 1in360, där man vaskar fram det bidrag som ska representera San Marino i Eurovision Song Contest i maj 2018.

Emma Sandström, som är ett stort fan av Eurovisionen, verkar själv uppriktigt förvånad över att hon är med i en tävling som denna.

Hur gick det här till?

- Jag hade ett fan som skrev och berättade att det finns en tävling som heter "1in360" där man letar efter en vinnare som ska representera San Marino i Eurovision Song Contest.

Emmas beundrare uppmanade henne att söka till tävlingen. Men hon var skeptisk efter UMK 2017, så mycket att hon till och med tänkte lägga av med musiken helt. Men fansen fortsatte tjata, Emma hittade sitt självförtroende på nytt och gav tävlingen en chans.

- Själva tävlingen gick ut på att vem som helst världen över får skicka in ett bidrag där du sjunger en låt som de sedan lägger ut på Youtube.

Emma under UMK 2017 Emma Uuden Musiikin Kilpailussa 2017. Bild: Yle / Miikka Varila

Fansen älskade Emma

Låten var viktig för Emma, och hon valde en låt som heter I'll rise up med Andra Day.

Emma spelade också in en video för sitt tävlingsbidrag. Men hon satsade inte så mycket på kvaliteten eftersom hon tänkte att ingen ändå kommer att se på videon.

- Jag hade ganska fel, jag fick 22 000 visningar på videon.

Emma vann ett av tre möjliga så kallade wild cards, och röstades fram av fansen. De resterande deltagarna valdes ut av en jury.

Fredag 23.2 släpps de färdigproducerade låtarna och lördag 3.3 är det dags för final, då man får veta vem som representerar San Marino i Lissabon i maj.

Missnöjd med produktionens musik - skrev sin tävlingslåt själv

Av alla de bidrag som skickats in från hela världen valdes elva finalister ut. Alla flögs till Österrike där produktionen var baserad. Under tio dagar skulle man sedan arbeta fram två låtar per artist.

Deltagarna har också uppträtt med låtarna, som har förhandsfilmats och visats i tv i San Marino.

Emma berättar att produktionen hade skrivit låtar till deltagarna. Men låten som de hade skrivit till Emma tilltalade henne inte. Då tog Emma saken i egna händer.

Du ska inte låta rädslan kontrollera dig och det du gör. ― Emma Sandström

- Låten de hade skrivit till mig var textmässigt så långt från mig och det var inte en så bra låt. Då sade jag att det här kan jag inte stå och sjunga, varvid jag fick göra en egen låt. Då måste jag ju i all hast skriva något, men jag har fått göra den klar här hemma och skriva i lugn och ro.

Arbetet resulterade i låten Diamonds. Emma tror att hon är den enda av deltagarna som har skrivit sin låt själv, de andra låtarna har skrivits av produktionen.

Våga tro på dig själv och gå vidare

- Diamonds har några mörkare fraser som handlar om att tackla sina rädslor och att strunta i dem. Du ska inte låta rädslan kontrollera dig och det du gör.

Emma menar att det passar bra in på henne och hennes liv det senaste året.

- Lite eurovisionklyschigt, men vi är alla strålande personer och ska lysa upp varandra och stöda varandra. Det här är en upplyftande låt som man också vill dansa till. Jag tror att många kan känna igen sig, man kan och ska göra misstag för att lära sig, men man ska fortfarande "shine bright" och lysa upp och våga tro på sig själv och gå vidare.

Emma Sandström Emma Sandström som deltar i en sångtävling för San Marino Bild: Sonja Sandström

Musiken i blodet

Emma Sandström lyssnar på jazz och blues, pop, rock och hårdrock och allt där emellan. Hon kommer från en musikalisk släkt och beskriver hemstaden Karleby som en bidragande orsak till hennes musikintresse.

- Karleby är en musikstad, där händer mycket och där finns två musikskolor. Jag hade mycket vänner och släktingar som höll på med musik, teater och dans, det började där någonstans. Min farfar höll på med musik, och hans pappa, de höll på med musik och sång och teater. Det finns i släkten.

Att vara med i stora produktioner som Voice of Finland och UMK har gett Emma mycket erfarenheter, både fina och tyngre sådana. Tiden efter UMK var tung.

Emma Sandström gästade De Eurovisa våren 2017. Från vänster Tomas Ek, Emma Sandström, Eva Frantz och Johan Lindroos. De Eurovisa Johan Lindroos, Emma Sandström, Tomas Ek och Eva Frantz. Bild: Yle / Barbro Ahlstedt

- Jag hamnade i en depression och ville sluta med musiken, jag trodde inte på mig själv och tyckte att allt jag hade jobbat för hela livet var bortkastat. Men så hade jag de här människorna världen över som skrev till mig hela tiden, i början tog jag inte riktigt åt mig och tyckte att jag inte kan och att jag är dålig.

Men efter ett tag då Emma började må bättre och läste fansens berättelser och texter förstod hon att hon ändå hade gjort någon form av påverkan.

- Jag är fortfarande lite skör efter UMK men jag håller på att komma tillbaka och jag har insett att det nog är det här jag ska hålla på med.

Drivkraften finns där

Emma Sandström berättar att hon är en snäll person som tycker om att stötta andra och vara peppande. Men då det kommer till henne själv tenderar hon att tycka att det hon gör inte är så bra.

- Men någonstans har jag en vilja och en drivkraft, jag vet inte varifrån den kommer, men jag vet att den finns där. Framför allt i den här tävlingen har det varit mycket fram och tillbaka med produktionen och sådant som jag inte har upplevt förr, men som har gett ännu mera vilja. Jag vet att jag kan och att jag har en bra låt och jag kan visa att jag har följare och fans. Jag vet inte varifrån den kommer men den finns där.

Emma Sandström i sitt rätta element. Emma Uuden Musiikin Kilpailussa 2017. Bild: Yle / Miikka Varila

Publiken ger energi

Varje gång Emma ska gå upp på scenen undrar hon varför hon egentligen håller på med det här.

- Sedan då jag väl är där på scenen så händer det något magiskt, det är en obeskrivlig känsla, det är så härligt att få sjunga för människor och känna deras energi, och jag brukar känna den så starkt på scenen, det är en konstig med fantastisk känsla. Det är värt alla rädslor och värt all möda.

Om Emma Sandström vinner tävlingen 1in360 representerar hon San Marino i ESC 2018.

- Jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle vara att komma vidare. Men det är ju en av mina högsta drömmar att få vara på den scenen, så det skulle ju betyda hela världen för mig.

Mera information om tävlingen 1in360 hittas på tävlingens webbsidor www.1in360.com.

Emma Sandströms låt Diamonds kan du ta del av på sajten globalrockstar.com och också på Youtube, där Emma vloggar.