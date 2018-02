Pharrell Williams N.E.R.D blir Ruisrocks huvudartist

Pharrell Williams och hans R&B-band N.E.R.D återvänder i sommar till Finland. Bandet är en av huvudartisterna på Ruisrockfestivalen i Åbo 6-8 juli.

Kultgruppen N.E.R.D bestående av Pharrell Williams, Chad Hugo och Shae Haley uppträdde första gången i Finland år 2008 i Helsingfors, och år 2010 på Pori Jazz i Björneborg.

N.E.R.D och Felix Zenger på Pori Jazz 2010. N.E.R.D och Felix Zenger på Pori Jazz 2010. Bild: Yle

Pharrell Williams uppträdde också på Ruisrock 2015. Då tog han ur publiken upp fans som dansade på scenen med honom.

I slutet av förra året gav bandet ut en ny skiva efter en paus på sju år. N.E.R.D står för "No-one ever really dies", som också är namnet på den nya skivan.

På årets Ruisrock uppträder bandet på söndag i Folkparken på Runsala.

Förutom N.E.R.D meddelar Rusirock att rap-artisten Lil Xan och inhemska Stig Dogg uppträder på festivalen.

Tidiagre har man meddelat om The Chainsmokers (US), Marshmello, Dua Lipa (UK), Alan Walker (NO), Clean Bandit (UK), First Aid Kit (SE), Rag’n’Bone Man (UK), Tyler, the Creator (US) och Years & Years (UK) som artister, liksom de inhemska Cheek, Alma, Disco Ensemble, Haloo Helsinki!, Ismo Alanko, JVG, Kaija Koo, SANNI och Sunrise Avenue.