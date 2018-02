Skribent: Yle

De sociala nätverken Facebook och Instagram har legat nere i flera repriser i stora delar av världen under torsdagen.

Problemen gällde åtminstone Europa, Asien och USA.

Användare har mötts av texten ”Sorry, something went wrong” när de försökt logga in på Facebook och på Instagram har användare blivit nekade att uppdatera sina flöden.

Man kan följa med läget på Downdetector.com