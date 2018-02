NHL-kolumnen: Trejd-deadline på måndag – fokus på finländarna som kan eller borde byta klubb i sista stund

Måndagen den 26 februari klockan 24 är det sluthandlat på NHL:s vintermarknad för den här säsongen. Det finns lag som tömmer lagret, det finns lag som rustar upp för att ”gå hela vägen”och det finns spelare som är glödheta köpobjekt. Den här kolumnen har också siktet inställt på blåvita NHL-spelare som skulle må gott av nya klubbadresser.

Sedan medlet av januari har det tisslats, tasslats och spekulerats värre om bland annat tre riktigt stora namn som kan komma att byta klubbadress. Två av dem är svenska backar.

Den största fisken i havet är Ottawas största stjärna och lagkapten, superbacken, Erik Karlsson. Han har kontraktsförhandlingar framför sig och den allmänna synpunkten är att hans nya kontrakt kommer att bli för dyrt för ett lag som måste bygga om från grunden och behöver utrymme under lönetaket.

Karlsson har också meddelat att nu skall det bli ett riktigt fett kontrakt. Det betyder att en affär stöter mot lönetaket i många topporganisationer. Magkänslan är att han trots en gnidig ägare blir kvar i Ottawa och lagets osäkra framtid byggs runt denna Jokerits forna förstärkning.

Oliver Ekman-Larsson i Arizona är den den andra svenske backen som ligger väldigt högt i trejd-ryktena. "OEL" har haft en ganska skakig säsong och behöver någon sorts nytändning. I Arizona ser det nämligen inte ut att någonsin bli någon ljusning på framgångshorisonten.

Säljer man Ekman-Larsson finns det inte mycket att hänga i Arizonas julkaktus. Coyotes är i alla fall djupt ute på sju famnars vatten med sitt spädbarn till GM, 29-årige John Chayaka, så säkrast att inte tippa något alls. Fifty-sixty.

New York Rangers har offentligt meddelat att det mesta är till salu (kanske inte ändå den där svenske målvakten). Pekka Saravos levande mardröm från VM-finalen 2007, Rick Nash, är namnet på allas läppar och han kommer garanterat att byta adress.

Det gör han till ett lag i västra konferensen som vill ha en rutinerad sniper som kan sätta viktiga baljor på vägen mot lordens buckla.

Och jo, någon plockar väl nog Evander Kane från Buffalo. Många mål och stora problem ingår i paketet. Men till exempel i Los Angeles skulle det finnas lokala kungar som kunde få Kane att hålla sig till manuskriptet.