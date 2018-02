Otippat fall gäckade Peltonen: "På träningarna går den riktigt bra"

Den 19-åriga konståkaren Emmi Peltonen är ytterligare en OS-erfarenhet rikare och utstrålade belåtenhet efter det fria programmet i Pyeongchang. Att det blev ett fall i trippellutzen tycker hon var märkligt. På träningarna går den riktigt bra, säger Peltonen till Yle Sporten.

Peltonen åkte ut som andra åkare i den andra tävlingsgruppen i damernas fria program till takterna av "Papa can you hear me" från filmen Yentl.

Hon var en av totalt 24 åkare som tog sig vidare från det korta programmet, där finländskan noterade säsongens bästa poäng trots ett tidigt fall.

Ett fall blev det också i det fria programmet vid ett trippelhopp.

– Jag har fått lutzarna att fungera bra på träning och blivit betydligt säkrare på just det elementet. Jag väntade faktiskt på att få visa upp den för publiken, men olyckligt nog föll jag. På träningarna går den riktigt bra, berättar Peltonen för Yle Sporten.

Blev en bit från personbästa

Hennes notering på 101,86 för den fria åkningen ser hennes totaltsaldo landa på 157,14, vilket är några poäng ifrån hennes personbästa.

– Jag är väldigt glad. Jag lyckades njuta av både det korta och fria programmet, konstaterar en lättad Peltonen.

Hennes tolkning och samspelet med musiken brukar vara Peltonens styrka, så även på OS-isen i Pyeongchang.

– Den biten är jag mycket nöjd med. Stämningen mot slutet av programmet var häftig och det lyfte mig ytterligare. Det var fantastiskt.

Emmi Peltonen. Emmi Peltonen intervjuas vid OS i Pyeongchang.

Ända sedan Peltonen första gången gick på en konståkningstävling i samband med OS 2006 har deltagandet varit en dröm som blev verklighet tolv år senare.

– Verkligen. Det var en härlig känsla att få uppleva när jag gick in i min slutpose och hörde publiken applådera.

Fokus på tekniken

Peltonens placering efter det korta programmet var 18:e och efter fredagens friåkning tappade hon två placeringar.

Att nå en plats bland världens tio bästa åkare under den kommande olympiaden är ett givet mål för 18-åriga Peltonen.

– Jag måste fokusera på det rent tekniska. Det och att hitta ett flow under programmet. Jag vet att den konstnärliga biten också kommer att gå framåt av egen kraft för varje år, tror Peltonen.

