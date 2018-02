Fullträff för Niskanen – tog OS-guld på femmilen!

Iivo Niskanen infriade de högt ställda förväntningarna och tog ett OS-guld på femmilen. Niskanen spräckte fältet tidigt och avgjorde guldkampen på det sista varvet.Jag känner mig lättad, säger han till Yle efter loppet.

Iivo Niskanens säsong nådde i dag sin kulmen. OS-femmilen i klassisk stil är den tävling som funnits i tankarna ända sedan VM på hemmaplan förra året. Varje träningstimme han lagt ner, har varit för just den här dagen.

Och det blev 26-åringens stora dag. Han avgjorde guldkampen på det sista varvet då han knäckte Alexander Bolsjunov. Ryssen kunde inte svara och Niskanen åkte ohotat in på stadion som olympisk mästare.

– Jag måste säga att jag känner mig lättad. Jag har gjort säsongens bästa tävlingar här och redan i stafetten kände jag att det fanns mer att ge, säger Niskanen till Yle.

Iivo Niskanens guld är Finlands första OS-medalj på 50 kilometer på 24 år och det första guldet sedan 1960. Niskanen är den fjärde finländaren efter Veli Saarinen, Veikko Hakulinen och Kalevi Hämäläinen att vinna kungsdistansen i ett OS.

– Jag kollade om det fanns en finsk flagga vid upploppet, men de var så långt borta att jag inte kunde ta en. Men det var fint att ha flaggan runt sig efter målgången.

Iivo Niskanen i OS Bild: Lehtikuva

Ryckte tidigt

Niskanen satte färg på loppet när han skruvade upp tempot efter en knapp tredjedels åkning. Han fick tillsammans med Alexej Poltoranin och Niklas Dyrhaug en liten lucka till de övriga i fältet och några kilometer senare var Niskanen loss.

– Det var en spännande tävling, jag ryckte lite tidigare än planerat då jag inte visste hur det skulle bli med skidorna om snön skulle börja falla, säger han.

Niskanen hade som mest en ledning på 16 sekunder men Alexander Bolsjunov tog upp jakten och kom till slut ikapp.

Ut på det näst sista varvet fick Bolsjunov en liten lucka då Niskanen valde att byta skidor men finländaren hade inga problem att hämta in försprånget.

"Plingat till i telefonen"

På det sista varvet hade Bolsjunov sedan inget att säga till om och Niskanen fick avgöra precis som han ville.

– Jag hade så mycket krafter kvar att jag förstod vad som hände. Det här har varit ett långsiktigt mål. Självklart kommer många känslor då jag ser familjen och andra finländare på läktarna. Det har plingat till i telefonen en del, säger han.

– Det här är också min första seger i en masstart och jag har aldrig vunnit en femmil. Man måste lyssna på kroppen hela vägen och när jag numera har fler femmilar i ryggsäcken är det enklare att ladda upp och förbereda sig.

Heikkinen föll och tappade kontakten

Det tre övriga finländarna Matti Heikkinen, Ristomatti Hakola och Perttu Hyvärinen hade aldrig något med tätstriden att göra.

Heikkinen låg med i tätklungan i början men var med om ett fall då man skulle gå ut på det tredje varvet och tappade då kontakten. Heikkinen föll då svensken Calle Halfvarsson gjorde en snabb inbromsning och gick in i depån för att byta skidor.

Heikkinen åkte i mål som 25:e man, över nio minuter efter Niskanen. Perttu Hyvärinen slutade på 29:e plats medan Ristomatti Hakola var 43:a.

Resultat:

1. Iivo Niskanen FIN 2.08.22,1

2. Alexander Bolsjunov OAR +18,7

3. Andrej Larkov OAR +2.37,5

4. Alex Harvey CAN +2.43,6

5. Martin Johnsrud Sundby NOR +2.43,7

6. Hans Christer Holund NOR +2.50,1

7. Daniel Rickardsson SWE +3.50,4

8. Martin Jaks CZE +4.10,5

9. Dario Cologna SUI +4.21,1

10. Emil Iversen NOR +4.36,9

------------------

25. Matti Heikkinen FIN +9.12,7

29. Perttu Hyvärinen FIN +10.16,4

43. Ristomatti Hakola FIN +14.28,0