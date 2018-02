Vad skulle man som oerfaren estnisk premiärminister tala med president Mauno Koivisto om? Förra premiärministern Mart Laar avslöjar det i Yle-intervju

Lauri Allan Törni föddes i Viborg 1919 och hade nyss avslutat värnplikten då vinterkriget bröt ut.

Han visade prov på mod och militär begåvning och skickades under mellanfreden till Österrike för utbildning i det nazityska Waffen-SS.

Under fortsättningskriget ledde han ett partigängarkompani.

En av Törnis män i kompaniet var den blivande presidenten Mauno Koivisto.