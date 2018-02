Världsrekord och värdiga vinnare i OS-konståkningen – kvintupelhopp nästa?

OS i Pyeongchang går till historien som en tävling där konståkningsmedaljerna gick till “rätt” adresser. Ikoniska åkare belönades med de medaljer de eftersträvat länge, samtidigt som de senaste årens unga dominanter fick sitt.

Visserligen hade många av oss helst sett att det gått tvärtom då ryskorna Alina Zagitova och Jevgenia Medvedeva igår tog guld och silver i damernas konståkning, men ingen kan påstå att de inte hörde hemma på prispallen. En sådan teknisk säkerhet kombinerad med stor karisma har aldrig tidigare skådats.

Medvedeva, 18, har varit nummer ett i världen i över två år och hade på alla sätt förtjänat guldet. Även hon kunde ha presterat ett poängmaximeringsprogram likt det hennes tre år yngre träningskompis Alina Zagitova visade upp, men Medvedeva vill också beröra med sin åkning, och den ekvationen ledde till att hon den här gången förlorade guldet med 1.31 poängs marginal.

Jevgenia Medvedeva har en enorm utstrålning på isen. Konståkaren Jevgenia Medvedeva på isen. Bild: EPA / Tatyana Zenkovich

Aljona

Färska OS-mästaren Zagitova i all ära, men då hon berättar att hon drömt om och jobbat för att vinna OS-guld sedan hon var fem år gammal, ska man komma ihåg att det trots allt inte handlar om mer än tio år.

Jag vet inte exakt hur länge tyska paråkaren Aljona Savchenko haft OS-guld i tankarna, men jag vet att det krävdes fem olympiska spel innan hon fick det. I en ålder av 34 år.

Stunden då Aljona och hennes partner Bruno Massot fick bekräftelse på att deras poäng räckte till guld blev en av de mest känslosamma i Gangneungs isarena.

I samma tävling fick också världsmästarna år 2015 och 2016, kanadensarna Meagan Duhamel, 32, och Eric Radford, 33, en efterlängtad paråkningsmedalj efter två lagmedaljer.

Veteranerna fick sina medaljer i paråkningen. Silvret gick till de unga världsmästarna från Kina. Paråkningsmedaljörerna på prispallen i OS 2018. Bild: EPA / Vassil Donev

Tessa & Scott

Då isdansarna Tessa Virtue och Scott Moir vann OS-guld på hemmaplan i Vancouver för åtta år sen blev de de yngsta isdansmästarna genom tiderna.

De var då 20 respektive 22 år gamla och upplevde själva att de ännu var på väg. Kärleken till grenen och hungern efter mer fick dem att fortsätta karriären.

Först med sikte på Sotji 2014, där det blev silver, och till slut också på Pyeongchang 2018, där de med knapp marginal fick vinna sitt andra OS-guld med nya världsrekordpoäng.

Come What May

Virtues och Moirs fridans till musik ur filmen Moulin Rouge fick publikens ögon att tåras både på läktaren och framför TV-apparater runtom i världen.

Då Ewan McGregor och Nicole Kidman sjunger “Come what may, I will love you until my dying day” och Virtue och Moir sannolikt gör sitt sista tävlingsframträdande, blir det något utöver ett tävlingsprogram med stegsekvenser, twizzelset, lyft och danspiruetter.

Tessa Virtue och Scott Moir trollband publiken med sin Moulin Rouge-tolkning. Isdansarna Tessa Virtue och Scott Moir på isen i OS. Bild: EPA / How Hwee Young

Även om fansen helst skulle se att Tessa och Scott var ett par även utanför isen, så har de alltid förnekat det. Därmed kunde den känslostarka fridansen också tolkas som ett avsked.

Efter att ha tillbringat nästan varje dag tillsammans i över 20 år, sedan de var åtta respektive tio gamla, står de nu vid ett vägskäl, från vilket deras liv måhända fortsätter åt olika håll.

Javi

Och så har vi Javier Fernandez, 26. Spanjoren som fört in de rödgula flaggorna på konståkningsläktarna, som vunnit två VM-guld och sex EM-guld. I Pyeongchang fick han sin slutliga belöning, en OS-medalj, Spaniens första i konståkning.

Också Fernandez friåkning var symbolisk. Som Don Quijote har han kämpat sig upp till världstoppen, i OS-finalen gjorde han det till musik ur musikalen Mannen från La Mancha.

Konståkningsvärlden kommer att bli betydligt tråkigare då Javier Fernandez lägger av. Konståkaren Javier Fernandez på prispallen med OS-medalj. Bild: EPA / Guillaume Horcajueolo

I herrtävlingen gick guldet till Japans Yuzuru Hanyu, en hyllad bedrift även det. Efter en fyra månader lång skadefrånvaro gjorde han en perfekt comeback i Pyeongchang och blev den första herråkaren sedan Dick Button år 1952 att vinna två OS-guld i följd.

Kvadrupelrekord

Hade det inte varit för USA:s Nathan Chens totala misslyckande i kortprogrammet hade medaljfördelningen i herrtävlingen ändå kunnat vara en helt annan.

Efter stora missar i alla tre hoppelement i korta, presenterade Chen alla tiders kvadrupelkavalkad i friåkningen – sex kvadrupelhopp i ett och samma program.

18-åringen hade också det tidigare rekordet på fem kvadrupelhopp, en bedrift hans ett år yngre landsman Vincent Zhou upprepade i Pyeongchang.

Bägge åkarna har ännu mycket att lära på den konstnärliga sidan och fick i OS-debuten nöja sig med femte respektive sjätte plats totalt.

De snabba rotationernas mästare Nathan Chen. Konståkaren Nathan Chen roterar i luften. Bild: EPA / How Hwee Young

Finland

Under den finländska damåkningens storhetstid under 00-talet fick Finland sända två åkare både till Turin 2006 och Vancouver 2010. Kiira Korpi var med bägge gångerna, Susanna Pöykiö i Turin och Laura Lepistö i Vancouver.

Lepistös sjätte plats i Vancouver är alla tiders bästa OS-placering för en finländsk damåkare. Fyra år senare var våra toppdamer borta och Finland blev utan OS-plats.

Då Viveca Lindfors i höstas lyckades knipa en OS-plats för Finland var det livsviktigt för den finländska konståkningen. Emmi Peltonens finalplats i Pyeongchang var lika viktig.

Mot topp-10

Vilka åtgärder som krävs för att vi i Peking ska ha åkare som igen kan kämpa om topptio-placeringar, är den stora frågan.

Konståkningen lockar trots allt många flickor i Finland och ur den massan ska det inte vara omöjligt att föra upp en eller flera åkare i världstoppen. Emmi Peltonen kan bli en av dem.

Emmi Peltonen var Finlands första damåkare i OS sedan Vancouver 2010. Konståkaren Emmi Peltonen på isen i Pyeongchang. Bild: EPA / Tatyana Zenkovich

Samtidigt gäller det att komma ihåg hur hård konkurrensen är. I den officiella säsongsbästatistiken ligger Emmi Peltonen med sina 159.48 poäng från EM på 69:e plats, Viveca Lindfors på 81:a. Av åkarna i topp-30 kommer hela fjorton från Ryssland.

Isdansarna Cecilia Törn/Jussiville Partanen ligger just nu på 43:e plats, Juulia Turkkila/Matthias Versluis på 83:e och vår bästa herråkare Valtter Virtanen på 103:e plats.

Peking 2022

Hurdana trick kommer vi att se i Peking om fyra år? Toppdamernas program kommer med största sannolikhet att innehålla kvadrupelhopp, det finns damjuniorer som redan klarar av dem.

Kvintupelhopp för herrarna? Kvintupelögel har någon säkert försökt sig på redan. I paråkningen kommer vi åtminstone att se fler kvadrupeltwistlyft och kvadrupelkasthopp.

Och jo, visst är den tekniska utvecklingen spännande, men allra helst vill jag som konståkningsvän ändå se balanserade programhelheter med en konstnärlig twist. Inte åkare som tar sig vatten över huvudet och förstör den konstnärliga upplevelsen med missar.

Jag vill stiga in i åkarnas värld, bli berörd av deras tolkning av musiken och jag vill glädjas åt lyckade program. Oberoende av om de åker för en medalj eller ett nytt personbästa. Det tror jag vi alla vill.