- Hans mammas skrik hör jag ännu i mina öron.

8.00 Jag kopplar på jourtelefonen för myndighetsnätverket (Virve) när jag går till bilen. När man har Virve så har man jouransvar mellan 8 och 15 och är tvungen att handskas med en kombination av två skilda telefoner, vid sidan av sitt eget jobb. Man vet aldrig i förväg vad som kommer via Virve, så det är alltid ett extra stressmoment under den veckan som man har telefonen. När man blir kontaktad via Virve så lämnar man sina egna arbetsuppgifter och tar sig an det akutare.

Speciellt i början av arbetsveckan är det rent ut sagt irriterande att bära med sig Virve, när man skulle ha så mycket eget arbete att ta itu med. Man kanske har en förälder som har ringt om en ungdom som har betett sig våldsamt hemma och då borde man komma igång med att ta reda på vad som har hänt, var den unga håller hus osv.

8.10 På arbetet. Jag grabbar tag i min kaffekopp och funderar på vad jag ska göra idag och vad som blev ogjort förra veckan. Speciellt funderar jag på mitt första klientmöte, ett övervakat möte. Då ringer telefonen.

En tonåring som har varit placerad, har inte kommit tillbaka efter sin hempermission. En ledare på anstalten berättar att hen har rymt. Vi diskuterar. Ingen begäran om handräckning har ännu gjorts till myndigheter, så jag lovar göra den. Vi kommer överens om att vi både från oss och från anstalten försöker nå den unga, och de försöker också leta efter hen på bekanta ställen.

Det här fallet harmar mig. Jag har tyckt att det på sistone har börjat gå bättre för den här ungdomen, och att hen har börjat tänka på ett vettigare sätt. Samtidigt har vi uppgifter om att den unga på grund av narkotikaskulder och –missbruk nu svävar i större fara än tidigare när hen är på villovägar. Jag hoppas att hen hittas innan något hemskt händer. Jag sätter igång med begäran om handräckning till polisen, men det finns inga lediga datorer, så jag är tvungen att vänta ett tag.

Däremot kan jag checka att vi har allt under kontroll inför det övervakade mötet kl. 9.30. I bakgrunden finns både våld och rädslor. Vi har ordnat med två väktare på plats, och tillsammans med mitt arbetspar går vi igenom vad annat vi bör komma ihåg, bland annat hur vi beter oss i rummet, vad vi följer med och hur vi sitter.

Jag skriver ut begäran om tjänstehjälp och fyller i den. Arbetsutrymmet är besvärligt för det sitter flera människor och arbetar runt mig. Det är svårt att koncentrera sig på att få relevanta saker till pappers när man blir avbruten av andra jobbrelaterade frågor.

9.20 Övervakat möte. Väktarna kommer först, den ena föräldern kommer 9.30. Jag far och hämtar barnet och den andra föräldern med min bil, kollegan stannar med väktarna och den ena föräldern. Jag är tvungen att hämta föräldern med min bil för att hen är rädd för att den andra föräldern annars senare kunde följa efter hens bil.

10.00 Jag för barnet till mötet med föräldern och det går bra. Senaste gång var det svårare. Den här gången har vi före träffen försökt ge råd till föräldern hur man beter sig med ett barn och hur man till exempel leker. Delvis fungerar det bättre nu, delvis inte. Vi genomför ändå hela mötet mellan barn och förälder eftersom barnet inte under hela timmen visar tecken på att vi borde avbryta mötet.

Efter mötet för jag barnet tillbaka till den andra föräldern och kör dem till sin bil. Sen återvänder jag till mötesplatsen för att tala med andra föräldern. Det här är ett svårt fall i sin helhet och har tagit mycket av vår arbetstid under de senaste månaderna. Det var varit på många sätt känslomässigt belastande för alla parter. Som tur så har vi tillsammans med kollegan kunnat vädra våra tankar, det har behövts i det här fallet.

11.30 Jag kör till vårt andra kontor och försöker samtidigt ringa till tonåringen som har rymt. Hen svarar inte. Jag ringer till en annan klient och påminner om tiden för nästa hembesök.

12.00 På kontoret. Borde gå på WC men kanslisten vill genast att jag ska kolla om vi har fått beslut på vissa räkningar. Jag gör ändå begäran om tjänstehjälp färdig och faxar den till polisen. Ringer ännu och kollar att polisen säkert mottagit den. Nu går jag på WC, kollar besluten som kanslisten ville ha, för en lapp med beslutsnummer, förklarar hur beslutet och räkningen hänger ihop och ger korrekt kontonummer.

12.15 Jag går och äter, har egen mat med. Jag försöker låta bli att tänka på arbete men funderar ändå på morgonens övervakade möte, ett kommande möte och ett rättsbeslut som en klient ska få idag.

12.35 Ringer tre samtal och kollar min e-post, svarar på några nödvändiga e-postmeddelanden.

13.15-14.00 I bilen på väg till följande möte, kollegan med. Vi pratar om morgonens möte och funderar på det kommande mötet och vad vi ska föreslå till den unga. Vi har inte haft tid att fundera på det tidigare, nu hinner vi i bilen.

14.00 Träff med den unga på ett offentligt ställe. Det hade varit svårt att få hen att gå med på ett möte någon annanstans. Hen använder droger och säljer dem. Nu är hen ändå med på det som vi föreslår som plan för hen. Hur det lyckas, det ser vi inte förrän i fortsättningen.

15.00-15.40 Jag kör tillbaka med kollegan. Ringer samtidigt tre samtal och lovar ringa upp en på nytt från kontoret så vi kan diskutera mera. Det är ett svårt fall, tur att jag hinner lite fundera på det medan vi sitter i bilen.

15.45 Jag ringer upp klienten jag lovade återkomma till. Hen har fått ett rättsbeslut som är negativt för klientens del. Vi talar om situationen och det att hen ändå har ett rätt så bra nätverk som stöder. Det är ändå ett mycket utmanande fall från många olika synvinklar.

Jag ringer ännu ett samtal, till en ung klient. Jag berättar vad jag har fattat för beslut och hur beslutet kan hjälpa den unga vidare.

16.30 Jag skriver ännu upp vad jag ska hinna med under resten av veckan. Hela tiden hänger det med ogjorda saker från de senaste månaderna. När de lagras, så hänger man efter med alla andra saker. Enbart rapporteringar har jag ogjort en lång lista, och igen blev det en dag när jag inte hann ta itu med dem just alls.

17.00 Hem. Den här dagen blev ett gott exempel på att antal klienter per socialarbetare inte berättar hela sanningen. I och med Virve-telefonen kan de vara långt fler!

Vissa uppgifter i texten har ändrats för att undvika identifikation.