IOK: Ingen rysk flagga under avslutningen

Ryska flaggan och OS-flaggan under vinter-OS i Sotji 2014

De ryska idrottarna kommer inte att få marschera in under landets flagga vid avslutningsceremonin i eftermiddag. IOK väljer att inte ge Ryssland någon olympisk status i det här läget.

De ryska idrottarna har tävlat under neutral flagg i OS då landets olympiska kommitté portades från spelen på grund av den statsledda dopningen.

IOK:s ordförande Thomas Bach har tidigare sagt att landet eventuellt kunde få tillbaka sin olympiska status till avslutningsceremonin om inga nya dopningsfall upptäcks.

Under OS har två ryska idrottare åkt fast för dopning och IOK anser att den ryska avstängningen inte ska upphävas. Det gör att de ryska idrottarna inte får marschera in under landets flagga vid avslutningsceremonin.

– Dopningsfallen var en enorm besvikelse och ledde till att vi inte ens kunde överväga att upphäva avstängningen, säger Bach enligt nyhetsbyrån Reuters.

Enligt Inside the games.biz kan den ryska avstängningen upphävas kort efter att spelen avslutas.