Oscars 2018 - Vilken är årets bästa film?

Den 90:e Oscarsgalan går av stapeln natten mellan 4 och 5 mars. Har du redan sett de nominerade filmerna? Vill du veta vilka filmer man snackar om?

I kategorin bästa film finns nio filmer:

The Shape of Water

Flest Oscarsnomineringar i år har Guillermo del Toros film The Shape of Water som stoltserar med hela 13 nomineringar, bland annat för bästa regi och bästa kvinnliga huvudroll.

Filmen är en romantisk fantasy om en stum kvinna och en egendomlig varelse från Amazonfloden.

"Även om The Shape of Water är lite som en underbar simtur i ett hav där vattnet är varmt och färgerna intensiva, så måste jag medge att jag mot slutet får en och annan kallsup."

Läs hela recensionen här.



Sally Hawkins spelar den stumma Elsa. Elisa går ensam i en lång korridor. Bild: Fox Searchlight Pictures

Get Out

Det var kanske inte så många som trodde att skräcksatiren Get Out skulle klara sig i Oscarssammanhang. (Skräckfilmer har överlag haft svårt att få nomineringar.)

Men nu kan filmen stoltsera med fyra nomineringar, bästa film, regi, originalmanus och bästa manliga huvudroll Daniel Kaluuya (som nu också är aktuell i filmen Black Panther.)

"I Get Out är det farliga ”monstret” inte en skum typ med ärrat ansikte och knivar till fingrar. Här kommer monstret, eller monstren, med ett varmt leende och applåderar sig själv för sitt frisinne och sin öppenhet."

Läs hela recensionen här.



Daniel Kaluuya spelar Chris i Get Out. Chris (Daniel Kaluuya) står leende omringad av vita mänskor. Bild: © Universal Pictures

The Post

Meryl Streep fortsätter att nappa åt sig Oscarsnomineringar och för sin roll som Katharine Graham i Steven Spielbergs film The Post har hon nu fått sin 21:a Oscarsnominering.

The Post handlar om tidningen Washington Post och hemligstämplat material som de valde att publicera i början av 1970-talet. I Steven Spielbergs regi blir det en spännande thriller och en film om att växa till sig och bli en ledare.

Läs hela recensionen här.



Tom Hanks och Meryl Streep i The Post. Ben Bradlee (Tom Hanks) och Katharine Graham (Meryl Streep) Bild: ©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation and Storyteller Distribution Co., LLC

Call me by your name

Fyra Oscarsnomineringar har den romantiska kärlekshistorien om den unga Elio (Timothee Chalamet, Oscarsnominerad för sin roll) och Oliver (Armie Hammer) och deras sommar tillsammans. Call me by your name är sinnlig och vacker och kommer antagligen att bli en romantisk klassiker.

Nominerad är även manusförfattaren James Ivory, mer känd som filmregissör med filmer som (A Room with a View, Howards End, The Remains of the Day). Ivory 89 år är, tillsammans med regissören Agnès Varda, även hon 89 år och nominerad för bästa dokumentär, de äldsta nominerade på årets Oscarsgala.

Läs hela recensionen här.



Armie Hammer och Timothée Chalamet har rosats för sina skådespelarinsatser i Call me by your name. Oliver (Armie Hammer) och Elio (Timothée Chalamet) sitter vid en utomhusservering och pratar. Bild: The Walt Disney Company Nordic

Darkest Hour

Det är många som redan är säkra på att Gary Oldman kommer att få en Oscar för bästa manliga huvudroll, så otroligt bra är han i rollen som premiärminister Winston Churchill i Darkest Hour.

"Trots att man vet hur det går är det både spännande och spektakulärt, lite som House of Cards på 10 Downing Street."

Filmen har sex Oscarsnomineringar, bland annat för bästa make up och kostym.

Läs hela recensionen här



Gary Oldman som Winston Churchill och med den kännspaka cigarren. Närbild på Winston Churchill (Gary Oldman) i profil med cigarr i handen. Bild: © Universal Pictures International

Dunkirk

Där Darkest Hour handlar om Churchill i London under de dramatiska veckorna i maj 1940 skildrar Dunkirk det som sker på stranden i Dunkirk där soldaterna väntar på att bli evakuerade.

Filmen har hela åtta Oscarsnomineringar, bland annat för bästa film, ljud och ljudredigering och Hans Zimmer kanske får sin andra Oscar för bästa musik.

Läs hela recensionen här.



Kommer det någon och hämtar oss? En soldat står på en överfylld pir tittar upp mot himlen. Bild: © 2017 Warner Bros. Entertainment Inc., Ratpac-Dune Entertainment LLC and Ratpac Entertainment, LLC

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Det är många som är tvärsäkra på att Three billboards outside Ebbing, Missouri kommer att bli årets stora vinnare på Oscarsgalan. Sju nomineringar har den lyckats få, bland annat för bästa film, bästa originalmanus, bästa musik och bästa manliga biroll.

Frances McDormand har redan plockat hem otaliga priser för sin tolkning av Mildred Hayes, den rasande mamman som utmanar polisen i den lilla hålan Ebbing och hon kommer antagligen också att gå hem med en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll.

Läs hela recensionen här.



Frances McDormand har enbart blivit hyllad för sin roll som Mildred Hayes. skådespelare Frances McDormand framför en tre raklamskyltar Bild: finnkino

Phantom Thread

Daniel Day-Lewis har sagt att rollen som modeskaparen Woodcock i Paul Thomas Andersons Phantom Thread blir hans sista roll. Filmen har fått hela sex nomineringar, bland annat bästa film, bästa regi, bästa musik och bästa kvinnliga biroll.

För att inte tala om Daniel Day-Lewis som är nominerad och kan få sin fjärde Oscar.

"Phantom Thread är så förföriskt elegant att du ryser av välbehag, den är storslagen och gåtfull och utstuderat störande."

Läs hela recensionen här.



Daniel Day-Lewis i rollen som Reynolds Woodcock i Phantom Thread. Närbild på Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) vid ett middagsbord med en mängd levande ljus. Bild: 2017 Focus Features, LLC.

Lady Bird

Greta Gerwig är skådespelare och manusförfattare och gör nu sin långfilmsdebut som regissör med en mycket rolig och varmhjärtat film om ett år i den unga Lady Birds (Saoirse Ronan) liv.

Filmen har fem Oscarsnomineringar, bland annar för bästa kvinnliga huvudroll och biroll.

Greta Gerwig är även nominerad för bästa regi och bästa manus. Hon är den femte kvinnan att bli nominerad för regi under Oscargalans 90-åriga historia. (De som tidigare blivit nominerade är Lina Wertmüller (1977), Jane Campion (1994), Sofia Coppola (2004) och Kathryn Bigelow (2010), som också är den första kvinnan att vinna en Oscar för bästa regi.)

Lady Bird får sin biopremiär i Finland 16. 3.



Lady Bird (Saoirse Ronan) och hennes mamma Marion (Laurie Metcalf) är båda Oscarsnominerade. Lady Bird (Saoirse Ronan) och hennes mamma Marion (Laurie Metcalf) står bredvid varandra. Bild: Finnkino

Bästa utländska film

The Square

Sist men inte minst, den svenska filmen The Square är nominerad i kategorin bästa utländska film.

En film om chefen för ett museum för modern konst som förlorar sin mobil och vilka dramatiska följder det får.

"Östlund är en mästare på att skapa filmer som gör oss åskådare lite osäkra. Vad är det här? Varför gör de så där? Varför skrattar jag åt något så här pinsamt? Och varför känner jag igen mig?"

Regissören Ruben Östlund var nära en nominering 2014 med filmen Turist. Vinner han i år?

Läs hela recensionen här.

Förutom The Square så är även följande filmer nominerade i kategorin bästa utländska film: Una mujer fantástica / En fantastisk kvinna (Chile), The Insult (Libanon), Loveless (Ryssland) och On Body and Soul / Om själ och kropp (Ungern).

Är det här konst? frågar filmen The Square. Storvuxen man utan skjorta står på ett middagsbord, de finklädda gästerna är förfärade. Bild: Triart/Terry Notary

Oscarsgalan sänds natten mellan den 4 och 5 mars på Yle Teema & Fem och på Arenan med start kl. 1.30.

Refereras i flerljud på svenska av Silja Sahlgren-Fodstad och Nicke Aldén.