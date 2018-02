Tredje OS-medaljen för Pärmäkoski – tog silver bakom överlägsna Björgen

Krista Pärmäkoski fick en fin avslutning på sitt OS. Pärmäkoski åkte hem ett silver på 30 kilometer i klassisk stil. Marit Björgen var i en klass för sig i tävlingen.

Brons i skiathlon, brons på 10 kilometer och silver på 30 kilometer. Krista Pärmäkoski har gjort ett fantastiskt OS och står ensam för halva Finlands medaljskörd i Pyeongchang.

Det fanns förhoppningar om att Pärmäkoski skulle kunna göra som Iivo Niskanen och ta ett guld på den längsta distansen men i dag kunde hon inte rå på Marit Björgen som var fullständigt överlägsen.

– Jag gick in för att ta en bra placering idag. Marit åkte sina egna vägar och det fanns inget att göra, säger Pärmäkoski till Yle.

Silvret gör att Pärmäkoski är den första damåkaren på 30 år att ta tre medaljer i ett och samma OS. Senast en finländska tog tre individuella medaljer i ett OS var Marja-Liisa Kirvesniemi 1984.

Björgen som är alla tiders vinterolympier åkte hem sitt åttonde OS-guld i karriären och den 15:e medaljen totalt.

Krista Pärmäkoski med Finlands flagga. Bild: Lehtikuva

Björgen avgjorde tidigt

Björgen grillade de övriga åkarna direkt och efter drygt tio kilometer ryckte norskan. Björgens lucka växte i en rasande takt och guldkampen var då avgjord.

Pärmäkoski fick då fokusera på att kämpa om silvret och åkte länge med Kerttu Niskanen och Teresa Stadlober. Niskanen kroknade då tio kilometer återstod medan Stadlober gjorde en ofattbar miss. Hon åkte in på fel bana och tappade massor med tid.

– Jag var helt säker på att jag åkte rätt. I det skedet hade jag så pass mycket närvaro, säger Pärmäkoski.

Pärmäkoski fick åka ensam under slutskedet av loppet och hade hela tiden ett betryggande avstånd till Stina Nilsson och Ingvild Flugstad Östberg

– Jag var helt slut och tvingades nästa gå på målrakan. Jag hade ordentligt med kramp i fingrarna på slutet men jag klarade mig i mål, säger Pärmäkoski.

– Nu blir det en fin kväll i och med att vi får höra Finlands nationalsång.

Kerttu Niskanen gjorde sin bästa tävling i OS då hon slutade sexa. Johanna Matintalo avslutade sitt första OS med en 18:e plats medan veteranen Aino-Kaisa Saarinen åkte i mål som 20:e dam.

Resultat:

1. Marit Björgen NOR 1.22.17,6

2. Krista Pärmäkoski FIN + 1.49,5

3. Stina Nilsson SWE + 1.58,9

4. Ingvild Flugstad Östberg NOR + 2.00,4

5. Charlotte Kalla SWE + 2.57,2

6. Kerttu Niskanen FIN + 3.01,6

7. Jessica Diggins USA +3.37,2

8. Heidi Weng NOR +4.07,9

9. Teresa Stadlober AUT +4.14,1

10. Masako Ishida JPN +4.20,8

-------------

18. Johanna Matintalo FIN + 6.40,6

20. Aino-Kaisa Saarinen FIN + 8.14,6