En kvinnas raseri skapar kolsvart humor i Three billboards outside Ebbing, Missouri

Skribent: Yle

En av årets mest hyllade filmer – Three billboards outside Ebbing, Missouri tog hem fyra fina priser på Golden Globe-galan och är nominerad till åtta Oscarstatyetter. Filmen handlar om en sörjande mor som går i krig med polisen som inte lyckats lösa mordet på hennes dotter.

Frances McDormand spelar Mildred Hayes, en hämndens ängel, i den svarta komedin Three billboards outside Ebbing Missouri. Hennes dotter har blivit brutalt mördad, och när sju månader har gått utan att polisen har kunnat gripa någon misstänkt, kliver Mildred in på den lokala reklambyrån hemma i Ebbing, Missouri.

Arga skyltar

Mildred Hayes hyr tre vägskyltar utanför staden och tapetserar dem med anklagelser riktade till den lokala polischefen, spelad av Woody Harrelson. Så inleds ett krig mellan Mildred Hayes och invånarna i Ebbing.

Idén till filmen föddes när regissören och manusförfattaren Martin McDonagh reste runt i den amerikanska Södern och plötsligt såg ett argt meddelande på två skyltar vid vägkanten.

– Skyltarna svischade förbi men det arga meddelandet och människan bakom orden fastnade i huvudet på mig och började växa. Jag ville göra en film med en stark kvinnlig huvudperson, och när jag kom på att personen bakom skyltarna skulle vara en rasande mamma så skrev manuset sig självt – hon bestämde vart historien skulle ta vägen.

Kolsvart komedi och smärtsamt drama, filmen beskrivs som en hybrid. två personer pratar intrensivt med varandra Bild: © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation All Rights Reserved

Three billboards outside Ebbing, Missouri är en märklig hybrid mellan kolsvart komedi och smärtsamt drama, och påminner en hel del om Martin McDonaghs första film, In Bruges (2008), om två yrkesmördare som ligger lågt i den pittoreska belgiska staden Brygge.

Själv menar McDonagh att det mullrande mörkret i hans historier kräver att där också finns humor som vågar ta ut svängarna, så att publiken inte misströstar.

– Så blir det alltid när jag skriver, jag vill skildra mörka teman men också driva med dem så mycket det bara går, för att inte fastna i mörkret. Och min humor söker sig alltid till mörkret.

Frances McDormands insats är hyllad. Frances McDormand framför polisstationen Bild: © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation All Rights Reserved

Prisregn

På Golden Globe-galan i januari belönades filmen med fyra priser: för bästa filmmanus, bästa film i dramakategorin, bästa kvinnliga huvudroll till Frances McDormand, och bästa manliga biroll till Sam Rockwell. Han spelar den fördomsfulle, korkade och modersbundna poliskonstapeln Jason Dixon.

Rockwell tackar Frances McDormand för hans egen lyckade insats.

– Hon är fantastisk. Hon är på riktigt, och det fick mig att vilja göra mitt allra bästa – att vara en Joe Frazier mot hennes Muhammed Ali. Det är mycket maktkamp mellan oss i filmen och när hon drar upp min mamma så förlorar jag direkt. Jag gjorde allt för att besegra henne, men hon vann i varje scen.

– Det är underbart att skriva en sådan här karaktär som är kvinna, för hon kommer ständigt med nya överraskningar.

Med Three billboards outside Ebbing, Missouri har Martin McDonagh fått blodad tand – han vill göra fler filmer med starka, oberäkneliga och rebelliska kvinnor i centrum.

– Det är underbart att skriva en sådan här karaktär som är kvinna, för hon kommer ständigt med nya överraskningar. Hon är inte bara en stark kvinna, hon är en naturkraft. Det är till och med härligt att se henne göra hemska saker.

Text: Karin Svensson