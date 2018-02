Sannfinländare missnöjd med att anföranden i Sibbo fullmäktige inte längre översätts: "I något skede faller man av kärran"

Efter att Sibbo fullmäktige fick en ny ordförande översätts inte längre de svenskspråkiga talen under mötena. Det här är Sannfinländarna missnöjda över.

Förra ordföranden Christel Liljeström (SFP) översatte en stor del av vad som sades i salen.

Efter kommunalvalet blev Heikki Vestman (Saml) ordförande. Han framför ärendena på två språk under mötena. Men han gör inte översättningar i farten som Liljeström brukade.

Sannfinländarnas gruppordförande Jari Hursti är missnöjd med den nya ordningen och säger att flera ledamöter inte förstår vad som sägs under mötena.

- Det harmar mig att saker går mig förbi. Det görs fina långa anföranden i fullmäktige som jag inte förstår, i något skede faller man av kärran, säger Jari Hursti (Sannf).

Hursti kan en del svenska och säger sig förstå vardagligt språk, men politiska anföranden har han svårt att hänga med i.

Vestman har inte hört om något missnöje

Jari Hursti talar om att närmare 10 ledamöter av 43 kan ha svårt att hänga med i fullmäktige nu när talen inte längre sammanfattas på båda språken.

Men fullmäktiges ordförande Heikki Vestman har inte hört om något missnöje kring den nya ordningen.

- Det här problemet har inte kommit upp i fullmäktiges beredningsgrupp. Det är första gången jag hör att det är ett problem för någon att enskilda talturer inte översätts, säger Heikki Vestman.

Jag anser att det är en viktig del av vårt arbete i fullmäktige att främja tvåspråkigheten ― Heikki Vestman, ordförande

Vestman leder ordet på fullmäktigemöten på två språk. Han anser att bägge språken ska höras i fullmäktige.

- Jag anser att det är en viktig del av vårt arbete i fullmäktige att främja tvåspråkigheten. Jag har hoppats att fullmäktigeledamöterna kan föregå med gott exempel så att var och en av oss i fullmäktige använder det nationalspråk man önskar, säger Vestman.

Föredragningslistan görs på båda språken, och om politikerna lämnar in ändringsförslag ska de översättas till det andra inhemska.

Hursti skulle gärna ha en tolk med på fullmäktigemötena

Sannfinländarnas Jari Hursti tycker det skulle vara bra med en tolk på fullmäktigemötena.

- När jag nyligen träffade förra ordförande Christel Liljeström sade jag lite på skämt att jag ska göra en fullmäktigemotion om att vi skulle få en knapp i örat och hon skulle översätta lika galant som tidigare, säger Hursti.

Arkivbild. Sibbo kommunvapen Bild: Yle/Stefan Härus

Enligt Heikki Vestman kan det finnas skäl att översätta enskilda talturer vid behov, men någon tolk anser han inte att behövs på mötena.

- Jag har hänvisat till praxis i Borgå där man inte heller översätter enskilda talturer i fullmäktige, säger Vestman och konstaterar att det kan vara skäl att diskutera frågan.

Andra partier är nöjda med nuläget.

En rundringning till fullmäktigeledamöter i Sibbo visar att många är nöjda med Heikki Vestman som ordförande.

Flera ledamöter i fullmäktige understryker att det översättningsarbete Liljeström gjorde under mötena förr var något exceptionellt.

- I Socialdemokraternas grupp räcker vår språkkunskap till, vi har också en helt svenskspråkig ledamot. Men klart det är annorlunda än tidigare. Om vi behandlar komplicerade frågor och mötet går vidare med fart så måste man vara uppmärksam på ett annat sätt än förr, säger socialdemokraternas gruppordförande Tapio Virtanen.

De grönas gruppordförande har inte hört talas om att någon i deras fullmäktigegrupper skulle ha svårt att följa med de svenska anförandena.

- Fastän man inte längre översätter så grundligt som tidigare så sker vårt beslutsfattande på två språk. Jag tror inte det stör någon. Ledamöterna förstår båda inhemska så pass bra att det fungerar så här, det tycker vi alla i vår grupp, säger De grönas gruppordförande Sini-Pilvi Saarnio.

Fullmäktigeledamot Timo Rope från gruppen Politiikasta iloa tycker situationen idag är okej även om hans svenska inte alltid räcker till.

- Jag kan följa med på något sätt men min svenska är inte så flytande, det är typisk skolsvenska och inte min starka sida. Vi får allt material på båda språken så man är på kartan när det gäller själva saken. Alla tal kanske alla inte hänger med i, och det gäller säkert både finskspråkiga och svenskspråkiga som har dålig finska, säger Timo Rope.

SFP tycker det fungerar bra som det gör nu

Svenska folkpartiet är störst i Sibbo fullmäktige med 17 ledamöter och gör ofta anföranden på svenska.

Clara Lindqvist som är gruppordförande tycker det är viktigt att svenskan hörs i Sibbo fullmäktige.

- När jag håller mina inlägg brukar jag ofta göra så att jag byter språk mitt i. Jag byter från svenska till finska och tvärtom, säger Clara Lindqvist (SFP).

Lindqvist är nöjd med nuvarande ordförande Heikki Vestman och tycker han gör ett gott jobb.

- Det är en fin linje att gå på. Det som är huvudsaken är att man förstår det som sägs. Om man inte förstår så borde man be om att få det förklarat. Det har jag nog gjort någon gång i fullmäktige när min finska inte räcker, säger Clara Lindqvist.

Sibbo fullmäktiges förra ordförande Christel Liljeström (SFP) ställde inte upp i kommunalvalet 2017.

Rättelse 26.2.2018 kl. 10.08: Ändringsförslag ska översättas också om de lämnas in under mötet, inte bara om de lämnas in dagen före.