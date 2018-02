Sex ska vara frivilligt, slår konvention och människorättsorganisationer fast - ändå anses samtyckeslag svår

Lagstiftningen i dag speglar en gammaldags syn på sexualitet, säger Johanna Niemi, professor i processrätt.

Det var förra veckan som Riksdagens kvinnonätverk lämnade in en lagmotion om samtyckeslag.

I Sverige har både Lagrådet och advokatssamfundet kritiserat lagförslaget på samtyckeslag.

Också i Finland säger en del att en samtyckeslag kan vara en svår fråga juridiskt - bland annat upprepade justitieminister Antti Häkkänen den saken på riksdagens frågestund förra veckan.

De rättsexperter Svenska Yle har talat med säger ändå att en samtyckesformulering i lagen skulle vara viktig, framför allt för värdegrunden och attityderna inom samhällsdiskussionen:

- Jag tycker den bättre motsvarar den insikt som vi har om sexualitet i dag, att det borde vara något som alla som deltar i har ett samtycke till, säger Johanna Niemi, professor i processrätt vid Åbo universitet.

- De anglosaxiska länderna har i århundraden klarat sig med samtyckeslag. Det är absolut välkommet att man ändrar på lagen i Finland också.

Lagmotionen som lämnats in i Finland skulle i praktiken inte ändra på så mycket rent juridiskt, till exempel gällande bevisföring: redan i dag finns det situationer där ord står mot ord och brottet inte går att bevisa, och en samtyckesformulering skulle inte ta bort det problemet.

- Den risken finns alltid, alla brott kan inte bevisas. Men de situationer man skulle kunna behandla bättre än nu är sådana med väldigt utsatta offer.

Niemi hänvisar till exempel till fallet med en tioårig flicka där gärningsmännen inte dömdes för våldtäkt utan för sexuellt utnyttjande av barn.

I sådana fall borde man inte behöva bevisa att det använts våld, utan utgångsläget borde vara att ett barn inte kan ge samtycke, anser flera rättsexperter.

Gällande legalitetsdiskussionen som går het i Sverige säger Niemi att de problemen finns redan i dag, och för fler brott än sexualbrotten: också för narkotikabrott och ekonomiska brott.

Johanna Niemi har skrivit en kolumn om ämnet i tidningen Helsingin Sanomat (på finska).

Så vad skulle lagmotionens tillägg av nio ord i lagparagrafen egentligen ha för betydelse?

Frågar man de som jobbar med dem som utsatts för sexualbrott är betydelsen stor.

Riitta Silver är jurist på våldtäktscentralen Tukinainen och vet att många våldtäktsanmälningar aldrig leder till någon dom, ofta just på grund av ord mot ord-lägen och brist på bevis.

Men lagmotionen skulle ha betydelse för samhällsattityderna kring frågan och uppdatera lagstiftningen så den motsvarar dagens värld, säger Silver.

- Ett sådant här tillägg i lagen kan inte ändra på problemet med brist på bevis, men det klargör värdegrunden.