Åtal har nu väckts för knivattacken i Åbo

Festivalen arrangeras 25-28 juli.

Förra sommaren firade Finlands äldsta stadsmusikfestival Down By The Laituri 30 år. Inför sommarens upplaga av DBTL visar festivalarrangörerna muskler genom att utöka festivallängden från tre till fyra dagar. På tisdagen presenterar DBTL dessutom sommarens huvudnummer, Sir Tom Jones.