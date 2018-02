Extrem precision är målaren Kari Vehosalos gebit – Målningarna kan lätt förväxlas med ett fotografi

Bildkonstnären Kari Vehosalo utövar extrem precision både i sitt hantverk - måleriet - och det teoretiska resonemanget bakom bilderna. Hur betraktaren tolkar Vehosalos symboler och bildspråk är ändå omöjligt att kontrollera.

Kari Vehosalo beskriver ett av sina verk från den tredelade serien Young Adults som finns utställd på Galerie Anhava i Helsingfors.

- Jag har porträtterat unga vackra människor i en interiör och de är omgivna av maktsymboler, till exempel en tidig Motorola-mobiltelefon och pipkrage. Det som först verkar realistiskt börjar falla sönder vid mer noggrann betraktelse. Man märker att perspektivet och proportionerna är fel, logiskt tänkt skulle personerna inte rymmas i samma bild, säger Vehosalo.



Ur serien Young Adults. Personerna skulle inte rymmas in i samma bild - i verkligheten. Konstverk i blått med flera unga personer i underkläder. Bild: Copyright:Erno Enkenberg

Det kan betraktaren knappast se.

- Just det, det är meningen att det inverkar implicit i bakgrunden. Först när du börjar njuta av bilden inser du att något inte är korrekt.

Konstnärens effekt är tydligare i ett annat arbete, Figure on a chair, som föreställer en äldre man, skallig och utan övriga kroppshår, sittande på en stol. För att lyfta fram "det fragmentariska i människan och det svåra i att se en människa helt och hållet på en gång" har Vehosalo valt att spjälka upp bilden likt ett fotocollage.

De flesta av målningarna går i grå toner för att distansera betraktaren från det som sker på duken.

Målare med självdisciplin

Kari Vehosalo vann nyligen det största årliga bildkonstpriset, Ars Fennica, om 40 000 euro, som delas ut av Henna och Pertti Niemistös bildkonststiftelse. Vehosalo tävlade om priset jämsides med ett urval andra finländska konstnärer.



Kari Vehosalo och i bakgrunden hans verk ur serien Young Adults. Man tittar in i kameran, två konstverk synns bakom honom Bild: Yle/Eva Lamppu

Under de senaste tjugo åren har få målare vunnit Ars Fennica-priset - kanske måleriet inte har ansetts vara i ropet - men så är inte heller Kari Vehosalo någon typisk målare. Hans "strategi" är att skapa kvalitet istället för kvantitet och han målar endast kring fem målningar per år, vilket är lite jämfört med de flesta kollegor. Han lägger ner flera månader på att färdigställa ett verk.

Målningarna kan lätt förväxlas med ett fotografi, så noggrant målade är de. Fotografiet är Vehosalos utgångspunkt och kärnan i den kreativa processen.

- När jag får en idé arbetar jag fram den med att skissa för hand. Sedan söker jag de rätta modellerna, utrymmet och föremålen och fotograferar upplägget. Efter det behandlar jag bilderna och skapar den bild jag sedan målar av, säger Vehosalo.

Noggrann symbolik kan tolkas "fel"

Vehosalo är en mycket teoretisk konstnär och han planerar kompositionen och symbolerna i minsta detalj. Under vår intervju citerar han flera gånger den franska filosofen Michel Foucault.

- Min konst beskrivs ofta som svår eller filosofisk, men själv ser jag att där finns mycket som är bekant. Jag använder symboler som de flesta känner igen och ett figurativt bildspråk. Jag hoppas jag kan förmedla någon slags allmänmänsklig stämning som överskrider 'det svåra' som kanske finns i idéen, säger Vehosalo.

Men liksom med all konst kan betraktaren uppleva verket på ett helt annat sätt än konstnären. Vehosalo berättar att han i och med Ars Fennica-utställningen fått betydligt mer publikrespons än tidigare. Han säger att han till och med anklagats för kvinnohat för ett arbete som visades på Kiasma.

Kritiken riktades mot verket Baroque of Violence (The Auto-Erotic decapitation of Jayne Mansfield), som handlar om bilolyckan som ledde till Hollywood- och sexikonen Jayne Mansfields död. Betraktarens blick riktas mot Mansfields bröst och texten "The horror show" med gotisk typografi.

Tung process kan kännas som trä

Det kreativa arbetet för Vehosalo är alltså att planera och skapa fotografiet, måleriet däremot är mer mekaniskt. Vehosalo jobbar långa dagar med att finslipa sina verk.

- Visst tröttnar man på att stirra på samma verk i flera månader.

- Jag jobbade på målningarna till Kiasma och Anhava i tre år och i något skede började det kännas som trä. Men jag kämpade på trots att jag tappade motivationen, det vill säga glädjen i arbetet, och fick dem färdiga.

Tänker du på din teoretiska utgångspunkt också medan du målar ett arbete - i flera månader?

- Nej. När jag har skapat tanken och fotografiet bakom målningen så är verket färdigt för mig. Efter det börjar själva arbetet, vilket inte längre kräver kreativ närvaro. När jag målade de här verken tänkte jag inte på vad målningarna handlar om - jag njöt av kultur i andra former, som musik och podcasts, säger Vehosalo.

Målning ur serien Young Adults, denna i rosa toner. Konstverk i ljusrött, ung flicka sitter på stol Bild: Copyright:Erno Enkenberg

Kari Vehosalos utställning Matinee på Galerie Anhava fram till 4.3.2018.