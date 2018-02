Tom Jones klar för DBTL i Åbo

Förra sommaren firade Finlands äldsta stadsmusikfestival Down By The Laituri 30 år. Inför sommarens upplaga av DBTL visar festivalarrangörerna muskler genom att utöka festivallängden från tre till fyra dagar. På tisdagen presenterar DBTL dessutom sommarens huvudnummer, Sir Tom Jones.

"Tjuren från Wales" kliver upp på scenen på övre plan i Idrottsparken i Åbo onsdagen den 25 juli.

77-årige Tom Jones långa karriär har bland annat resulterat i låtarna Sexbomb, It's Not Unusual, She's A Lady, Deliah, Green Green Grass Of Home och If I Only Knew.

- Det känns otroligt bra att kunna presentera en världsartist som Tom Jones. Det är svårt att hitta en artist som har samma karisma som honom. Tom har haft konserter i Åbo tidigare och han har också hyllat Åbo som stad, därför är det extra kul att få hit honom igen, säger DBTL:s Henri Kulmala i ett pressmeddelande.

Senast Tom Jones uppträdde i Åbo var år 2012.

Down By The Laituri arrangeras 25-28 juli på övre plan i Idrottsparken i Åbo. dbtl 2017 Bild: Yle / Peter Karlberg

Sedan tidigare är även följande inhemska artister klara för sommarens DBTL: Sanni, Popeda, Kaija Koo, Neon 2, Suvi Teräsniska, Samuli Edelmann, Michael Monroe, Tuure Kilpeläinen, Lauri Tähkä, Apulanta, Neljä Ruusua, Laura Voutilainen, Virve Rosti och Paula Koivuniemi.

Biljetterna till Down By The Laituri släpps den 2 mars.

Uppdaterat: I sitt pressmeddelande kallar arrangörerna Tom Jones för "Walesin tiikeri", men på svenska är det Tjuren från Wales som gäller.

Sanni uppträder också på DBTL i sommar. Finnish female singer Sanni on the stage Bild: Berislav Jurišić / Yle