Vad skäms du över? Hjälp oss med vår nya podd

Har du någon egenskap du helst av allt skulle dölja för andra? En hemlighet du aldrig skulle berätta för någon? Känslor du skäms över? Svenska Yle behöver dina berättelser!

Den nya poddserien ”Skammen i att…” lyfter upp tabubelagda ämnen till diskussion. Programmet reflekterar över frågor som vi skäms över allra mest, men som vi samtidigt delar med många andra utan att någonsin prata om dem. Det kan handla om övervikt, avundsjuka, åldrande, ensamhet eller vad som helst. Vad man än lider av så gör skammen kring tabut lasten ännu tyngre att bära.

Det finns bara ett sätt att motarbeta skam och det gör man genom att tala högt om den.

Det värsta är nog skammen. Skäms över ensamheten och längtar till den dagen då man inte behöver svara på varför man lever ensam. ― Anonym kommentar på svenska.yle.fi

”Skam handlar i mångt och mycket om att tvingas vara någon man inte är och försöka vara någon man tror att man borde vara”, skriver prästen och psykoterapeuten Göran Larsson i boken Skamfilad.

Vad skäms du över? Vad väcker temat skam för tankar hos just dig?

Tipsa oss och kanske just ditt bidrag blir ett helt program i år! Du får gärna också föreslå personer att intervjua på ditt tema. Skicka in dina förslag via formuläret ovan. Du kan också skriva anonymt om du så önskar. Din berättelse kan hjälpa oss att förstå skam bättre och göra ett mer angeläget program.

Dina tankar om skam Dina erfarenheter och/eller synpunkter Eventuell person att intervjua Namn eller pseudonym Kontaktuppgifter (frivilligt) Leave this field blank

Tack!

Nanette & Annika, redaktörer för poddserien Skammen i att...

I artikeln om ensamhet kan du också läsa om vad Svenska Yles publik skrivit om skammen kring ensamhet.