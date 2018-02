Michelle och Sandra vill göra modebranschen lite snällare

Rätt timing

- Vi hade tur med timingen. Vi valde att starta ett företag som folk behöver. De kanske inte visste att de behövde det innan det fanns, men när de såg det så gillade de det, säger Sandra.

Sträva framåt och var öppen till allt nytt

- Du ska fundera på vad som kan förbättras, för allt kan göras bättre. Du måste följa med tiden för samhället förändras hela tiden, säger Sandra.

Bjud på dig själv



- Våra företag är fortfarande under uppbyggnad, men jag får ju bokningar hela tiden och det tror jag har att göra med att jag är ganska social. Jag tycker i alla fall att det alltid blir en bekväm situation mellan mig och kunderna. Det är viktigt att våga bjuda på sig själv för att få kunderna att slappna av, säger Michelle

Behärska sociala medier och var mån om ditt rykte



Du ska vara duktig på sociala medier för det är där du når ut till dina kunder.

- Ditt rykte är jätteviktigt. Många kunder som hör av sig har fått höra om oss från någon bekant, så det är väldigt viktigt att du alltid gör ditt bästa, säger Sandra.

- Du ska heller inte prata dåligt om någon annan i branschen utan hellre lyfta upp andra, för det skapar en bättre bild av dig själv och då känner sig kunden trygg med dig, säger Michelle.

Tro på dig själv och din affärsidé



- Om du verkligen tror på idén så gör det! Du kanske är rädd eller osäker och det kan kännas hemskt, men vill du verkligen göra det så kör. Ifall det inte är olagligt eller du riskerar att någon dör, så go for it. Vad är det värsta som kan hända? Kanske att du måste söka ett annat jobb, säger Michelle.

Gör det inte för pengarna



- Du ska brinna för din sak och inte tänka att det är ett lätt sätt att tjäna pengar, för det är det inte, säger Sandra.

- Nej verkligen inte. Om man tänker att man vill bli rik ska man inte starta ett företag. Visst kan man ha som mål att ha en viss livsstil, men om det är den enda orsaken tror jag det är dömt att misslyckas. Du kanske blir rik men du känner inte den där tillfredsställelsen i det du håller på med, säger Michelle.