Passagerare tveksamma flyga till Kap Verde efter problem med motorn – 70 passagerare har avbokat

Elisabeth Lindh från Malax med man skulle åka till Kap Verde från Vasa på tisdagen. Efter att ha fått på film när det slår gnistor av ena motorn tänker paret Lindh inte sätta sig på det ersättande planet på onsdag eftermiddag.

Planet till Kap Verde skulle lyfta från Vasa flygplats tidigt på tisdagsmorgonen. Men på grund av tekniska problem var planet 11 timmar försenat och lyfte först strax efter klockan 17.

- Vi reser ganska ofta och jag brukar filma start och landning. Men det här blev en lite mera dramatisk start, säger Elisabeth Lindh.

Efter en dryg halvtimme uppe i luften gjorde piloterna en kontrollerad nödlandning på Vasa flygplats. Allt gick bra och ingen skadade sig.

På onsdag eftermiddag ska två ersättande plan från British Airways ta de 328 passagerarna till Kap Verde. Enligt Finavias webbplats är de planen försenade. Det var tänkt att bägge planen skulle gå klockan 15 men enligt Finavia ska de gå klockan 17, researrangören Tui har dock en annan avgångstid.

- Flygplanen har tyvärr kommit iväg från England försenade så den nya avfärden från Vasa är klockan 16.30, Pauliina Pajunen som är pr- och kommunikationschef på Tui Finland.