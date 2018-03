Surrealisten Meret Oppenheim var före sin tid på många sätt - ansåg att människans psyke är androgynt

Den schweiziska surrealisten Meret Oppenheims verk visas stort på Emmamuseet i Esbo. Oppenheim tog sig an såväl mode, måleri som föremålskonst och vann stor uppskattning redan under sin livstid. Hennes verk är absurda och utgår ofta från drömmarna.

Meret Oppenheims (1913–1985) mest kända verk är en kaffekopp med fat och sked från 1936 som hon klädde med päls av en gasell. Verket kopplades ihop med erotik och blev till slut en börda för konstnären själv - i samma mån som Mumintrollet för Tove Jansson.

Idéen till koppen ska hon ha fått under ett möte med konstnärskollegorna Pablo Picasso och Dora Maar.

- De träffades på ett café i Paris och Oppenheim hade på sig ett pälsbeklätt armband. Picasso konstaterade att vad som helst kunde kläs med päls, varpå Oppenheim föreslog kaffekoppen framför sig. Snart efter mötet gick hon till ett varuhus och köpte koppen, fatet och skeden till verket, berättar museilektor Pernilla Wiik på Emma i Esbo.



Tatuerat porträtt av surrealisten Meret Oppenheim. Heinz Günter Mebusch har tagit fotografiet, som behandlats med schablon och spraymålfärg. Surrealisten Meret Oppenheim. Bild: Samling T.A.L.

Mångsidig surrealist

Oppenheim blev den första kvinnliga konstnären vars arbeten köptes in i New York-museet Museum of Modern Arts samlingar. Museet lånar inte ut koppen, så den finns med på Emma endast som fotografi. Du kan se en bild på verket på MoMA:s webbplats

Surrealismen var en av de avantgardistiska konstinriktningarna som tog form efter första världskriget. Surrealisterna intresserade sig för det som är ovan människan, den inre världen, bland annat drömmarna, det undermedvetna och Freuds psykoanalys.



Ekorre i blandteknik av Oppenheim från 1969. Verk av Meret Oppenheim. Bild: Ari Karttunen / Emma

- Många av idéerna togs från drömmar och naturen. Man ville förstå det som pågår inne i människan som inte är synligt. Också fetischism och erotik var intressant för dem, och päls ansågs passa bra ihop med tanken - det gör ett föremål obrukbart men ger det en ny mening, säger Wiik.

Drömmarna och naturen syns i Oppenheims verk. Utställningen är sammansatt av 200 verk, bland annat teckningar, målningar, texter och föremålskonst. Hennes intresse för mode är synligt. I ett av utställningens rum finns en serie förklädesaktiga plagg av ovanliga material.

- Hon var intresserad av mode och ritade kläder och smycken för till exempel den italienska modedesignern Elsa Schiaparelli. Det som är intressant är hennes tanke om vilka material man kan göra kläder av och det är något som gör henne aktuell. När vi funderar på vad man kan tillverka kläder av så hade hon en tanke om att det inte nödvändigtvis måste vara tyg, säger Wiik.



Ring med sockerbit av Meret Oppenheim. Verk av Meret Oppenheim. Bild: Ari Karttunen / Emma

Tanken det viktigaste - inte själva föremålet

Utställningen visar också arbeten av andra samtida surrealister och i april öppnas en separat utställning med finländska nutidskonstnärer som låtit sig inspireras av surrealismen.

Det som skiljer Oppenheim från många andra konstnärer är hennes enorma produktivitet och mångsidighet. Hon ritade, målade, skrev och arbetade med föremål. Hennes konst blev ett slags begreppskonst, där utövaren eller föremålet inte var det viktigaste utan tanken, berättar Wiik. Det var nyskapande på 1930-40-talet.



X-Ray, röntgenbild av Meret Oppenheims skalle från 1964. Röntgenbild av Meret Oppenheim. Bild: Levy Galerie Hamburg.

- Oppenheim var före sin tid på många sätt och såg på människans psyke som androgynt, där gränsen mellan kvinna och man suddas ut. Feministerna tog till henne som en frontfigur även om hon inte själv benämnde sig feminist och hon deltog inte heller i kvinnliga utställningar. Hon ansåg att det fanns bra och dålig konst, men inte kvinnlig respektive manlig sådan, säger Wiik.