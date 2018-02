Tippningslista: Vem vinner en Oscar 2018?

Bild: © A.M.P.A.S.(r). All rights reserved

Det är snart dags igen. Oscarsgalan ordnas för 90:e gången natten mellan den 4 och 5 mars. Vem tror du vinner?

Svenska Yles Oscarssnillen spekulerar.

Silja Sahlgren-Fodstad:

Bästa film: Av allt att döma Three billboards outside Ebbing, Missouri - även om jag personligen föredragit den fräscht vardagliga Lady Bird.

Bästa regi: Guillermo del Toro (The Shape of Water) för att han tänjer på sitt mediums gränser. Största utmanare: Christopher Nolan (Dunkirk).

Bästa kvinnliga biroll: Alla verkar tro på Allison Janney (I, Tonya) men jag slår ett slag för Lesley Manville (Phantom Thread). För att hon ger sin rollkaraktär så skarpa konturer att man inte kan undgå att höra henne även då hon tiger.

Bästa manliga biroll: Mycket talar för Sam Rockwell (Three billboards outside Ebbing, Missouri) men eftersom jag anser det vara en skam att The Florida Project inte har fler nomineringar så röstar jag för Willem Dafoe. Med eftertryck.

Nicke Aldén:

Bästa manliga huvudroll: Han är en "actors actor" men saknar den gyllene statyetten. Gary Oldman briljerar som Winston Churchill (Darkest Hour) bakom alla lager av smink.

Statistiken gör också gällande att så länge man spelar en medlem av det brittiska kungahuset eller en brittisk toppolitiker kan man räkna med vinst. Hellen Mirren (The Queen), Colin Firth (The King's Speech) och Meryl Streep (The Iron Lady) är levande bevis på detta.

Bästa kvinnliga huvudroll: I motsatts till Gary Oldman verkar inte Frances McDormand (Three billboards outside Ebbing Missouri) använda något smink över huvudtaget. Och det behöver hon inte heller! Hon besitter såväl komisk tajming som ansiktsuttryck som säger mer än tusen ord, med eller utan smink.

Det här är hennes överlägset bästa rollprestation sedan hon spelade Marge Gunderson i Fargo, som hon också fick en Oscar för.

Johanna Grönqvist:

Bästa film: Jag önskar att Lady Bird skulle vara årets Moonlight, en underdog som överraskar alla. Men jag tror det är Three billboards outside Ebbing Missouri som vinner.

Bästa regi: Jag skulle gärna se Greta Gerwig (Lady Bird) få priset. Men tror att det står mellan Christopher Nolan (Dunkirk), Guillermo del Toro (The Shape of Water och Paul Thomas Anderson (Phantom Thread). Och eftersom Anderson är en av de intressantaste regissörerna och manusförfattarna just nu så hejar jag på honom.

