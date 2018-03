Morgonkollen: Den nya alkohollagen i full kraft, ärkebiskop väljs, vi äter för långa antiobiotikakurer och nytt avhopp i Vita huset

Vi berättar vad som har hänt medan du sov och uppdaterar dig för dagen.

I dag hålls den andra och avgörande omgången i valet av ärkebiskop för den evangelisk-lutherska kyrkan. De två kandidaterna är biskopen i Esbo Tapio Luoma och biskopen i Borgå stift Björn Vikström. Det är drygt 1 500 kyrkligt aktiva som väljer ny ärkebiskop.



Blivande läkare undervisas fortfarande att patienter som ordineras antibiotika alltid ska ta kuren till slut, och det är också en vanlig uppfattning bland allmänheten. Överläkare Asko Järvinen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS betonar att denna praxis måste ses över.



Den nya alkohollagen träder i sin helhet i kraft i dag. Nu ska restaurangernas öppettider bli fria och de ska få sälja alkohol till kunder som vill ta med sig dryckerna.

En finländare som blir arbetslös har det bättre ställt än arbetslösa i andra europeiska länder, visar Eurostats jämförelse. Enligt uppgifter från 2016 hotas i praktiken varannan arbetslös i EU av fattigdom. I Finland och på Cypern är siffran 37,3 procent.



President Donald Trumps kommunikationschef kommunikationschef Hope Hicks avgår. Hon säger att hon lämnar Vita huset av personliga skäl men hon har inte avslöjat vad hon tänker jobba med härnäst.



Det råder allt tuffare tongångar i den italienska valrörelsen. De flesta partier går till val med en hårdför migrationspolitik samtidigt som främlingsfientligheten verkar vara det nya normala bland väljarna.