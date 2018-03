Oscars 2018 - vi inleder firandet med snack om svart skräck, svensk skam och risiga reklamskyltar

Du har säkert hört att oddsen talar för att Three Billboards Outside Ebbing, Missouri kommer att ta hem priset för bästa film natten till måndagen?

Men vill du veta vad det är som gör den så bra?

Eller undrar du varför skräckfilmer så sällan kvalar in på tävlingslistan?

Eller ligger du sömnlös av oro över att det skall bli för mycket #metoo på galan?

Eller för lite?

Då skall du absolut kolla in vad vi tre skyltar med för synpunkter. Vi har kanske inte åstadkommit årets "darkest half hour" eller ett samtal för vilket man måste stoppa pressarna – men vi står för det vi säger.

Och den som är av annan åsikt kan gärna "call us by our names" och kräva: "get out!"

Många filmhälsningar,

Silja, Johanna och Nicke