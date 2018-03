Svenska Österbotten förlorar miljoner i landskapsreformen – landskapsdirektör Kaj Suomela oroad över sparkraven

Det nya landskapet Österbotten kan tvingas spara så fort verksamheten börjar år 2020. Finansieringen ser ut att skäras ner med mer än åtta miljoner på sex år.

Mellersta Österbotten drabbas ännu hårdare, enligt finansministeriets beräkningar tappar det landskapet nästan 16 miljoner fram till 2025.

I Österbotten ser sparkravet ut att bli nästan en miljon år 2020.

- Det är oroande att landskapet måste spara redan då verksamheten börjar. Det är klart vi har en budget på omkring 600 miljoner men en sådan här reform brukar medföra kostnader så om vi genast måste spara blir det mera krävande, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

Samtidigt betonar han att det här bara är ett utkast och inget slutligt besked om finansieringen.

- Det här är tredje gången vi får beräkningar. Första var det minus för oss, sedan var vi på plus och nu är det minus igen.

Frisk befolkning ger mindre pengar?

Landskapet ska nu analysera siffrorna och sedan ta diskussioner med både finansministeriet och andra ministerier. Summan som delas ut till landskapen beror på bland annat servicebehov och befolkningsstruktur.

Suomela vet ännu inte vilka indikatorer som vägt tyngst i de senaste beräkningarna. Till exempel sjuklighet hos befolkningen och tvåspråkighet är indikatorer som finns med då beräkningarna görs.

- Vi måste se hur indikatorerna slår ut för oss så att vi inte bestraffas för att vi är friska.

Minus 230 euro per invånare i Karleby

Mellersta Österbotten drabbas av den största minskningen. Landskapet ser ut att få 230 euro mindre per invånare jämfört med nuläget. I Österbotten är förändringen minus 46 euro per invånare.

Det är upp till landskapet att fördela summan till olika ändamål. Den största utgiftsposten, kring 95 procent går till social- och hälsovård.

Staten beviljar också finansiering för specifika ändamål som till exempel projekt- och företagsstöd och väghållning.

Samtidigt är det fortfarande oklart vad de uppgifter som landskapen kommer att få kostar i de organisationer som nu sköter uppgifterna.

- Innan vi kan ta ställning till det hela måste vi veta kostnaderna i dagsläget, säger Suomela.

Budgeten för det nya Österbotten kommer att vara totalt cirka 600 miljoner euro. För nya Mellersta Österbotten är budgeten knappt 250 miljoner.

Finansministeriets beräkningar om de nya landskapens finansiering finns på regionreformen.fi.

Kajanaland kommer att få mest statliga pengar per invånare eller nästan 4200 euro per person. Nyland får minst eller knappt 3000 per invånare.