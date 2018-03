Var är demonstranterna nu? Bybutiken i Valkom har haft ett knaggligt första år

Filmiseppo tallensi amerikansuomalaisten 1940-luvun arkea

"Tuskin Valloissa on työalaa, jota ei joku meikäläinen kokeilisi. Usein he ovat päässeet pitkällekin hankkien sievoisen varallisuuden. Mutta, kuten on itsestään selvää, työtä se on vaatinut.” Filmisepon kuvausryhmä tutustui suomalaissiirtolaisten elinkeinoihin vuonna 1949.