HPK tog segern på hemmaplan mot Sport

HPK förvärrade Sports läge genom att slå dem med resultatet 3-1. Sport har nu 3 förluster på raken bakom sig.

Första perioden bjöd på två mål. Först ute var HPK:s Teemu Turunen som öppnade matchens målkonto vid 14:13. Perioden slutade till förmån för hemmalag med siffrorna 2-0. HPK dominerade hela spelet och gav inte Sport chansen att jämna ut under hela matchens lopp.

Vinsten var den 25:e för HPK efter 57 spelade matcher denna säsong. Både HPK och Sport fortsätter att kämpa för att ta sig uppåt från jumboplaceringarna.

HPK leder nu statistiken mellan lagen med 4-0.

Första perioden

11:04 5 min T. Tikka (Sport) - Check to the head

11:04 20 min T. Tikka (Sport) - Check to the head - matchstraff

14:13 1-0 T. Turunen (M. Porseland) PPG

15:20 2 min E. Tuulola (HPK) - Roughing

15:20 2 min J. Kiviranta (Sport) - Roughing

15:58 2-0 M. Karjalainen (J. Turtiainen, S. Sillanpää) PPG

17:03 2 min A. Ainali (Sport) - Crosschecking

Andra perioden

21:24 2 min E. Mäki (Sport) - För många spelare på isen

27:38 2 min M. Porseland (HPK) - Hooking

32:21 2 min E. Laitamäki (Sport) - Holding

33:21 3-0 E. Tuulola (O. Paajanen, P. Nikkilä) PPG

34:08 2 min F. Krivosik (HPK) - Interference

Tredje perioden

43:50 3-1 O. Vauhkonen (T. Körkkö, A. Kalapudas)

49:05 2 min E. Riska (Sport) - Tripping

55:23 2 min R. Leino (HPK) - Holding

55:23 Målvakt ut: M. Järvinen (Sport)

Matchstatistik

Publik: 3110 (Ritari-areena)

