NHL-kolumnen: Patrik Laines nya hovleverantör heter Stastny – ett namn som både förpliktar och ger nostalgisk gåshud

Winnipegs GM Kevin Cheveldayoff fick dagarna före trejddeadline ett sms av St. Louis GM Doug Armstrong. Meddelandet resulterade i att Jets blev trejdens största vinnare (?) och lade vantarna på Paul Stastny, Blues förste center. I Stastny har Patrik Laine och Nikolaj Ehlers fått en drömcenter – med ett släktträd och en familjeberättelse utan like i ishockeyns historia.

Redan den första matchen där trion Ehlers-Statsny-Laine spelade tillsammans blev en succé. Trots att Winnipeg till slut förlorade hegemonimötet mot Nashville med 5–6, så övertygade Jets nya tredje kedja – och det med besked:

• Stastny: 1+1, +2

• Ehlers: 1+1, +2

• Laine: 0+2, +2

Mer skulle det ha kunnat bli. Laine hade ett stolpe ut-skott som Pekka Rinne inte ens hann se och dessutom frispelade Tesomakillen Ehlers vid bortre stolpen. Ehlers tur att pricka metallbalken, den vågrätta, också känd som ribban.

Och Stastny då? Jo, förutom 1+1 vann han 15 av 19 tekningar. Det ger 73,7 procent!

Drabbningen mellan de två bästa lagen i väst var för övrigt den bästa ishockeymatchen jag har sett under säsongen 2017-2018. Rasande tempo, inkörda spelsystem, vältajmade tacklingar, många mål och exakta passningar på klubbladet gång på gång på gång.

Inte långt ifrån att ett av lagen spelar om Stanley Cup i juni.

För att sammanfatta åskådarupplevelsen som den här verkliga toppmatchen bjöd på, så skulle varken Jets eller Predators ha behövt förlängning för att slå Tysklands ishockeylandslag.

Winnipeg har gått starkt hela säsongen och det har varit svårt att se några direkta brister i laget. En av ligans fem bästa målvakter, en av ligans tio bästa backuppsättningar och en offensiv armada som innehåller Mark Scheifele, Blake Wheeler, Patrik Laine, Nikolaj Ehlers med en imponerande grupp tvåvägsspelare som tillägg.

Helt enkelt en av ligans mest balanserade trupper.

Om man granskade uppställningen riktigt kritiskt så fanns där ändå en lucka som inte var fylld. Det fattades en tydlig offensivt stark andra center med specialuppgiften att fungera bra ihop med Laine och Ehlers.

Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Patrik Laine och Nikolaj Ehlers har sökt en fungerade tredje länk. Nikolaj Ehlers och Patrik Laine. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Bryan Little är centern som coachen Paul Maurice med våld försökt få att bli killen som kan leverera optimala puckar för Laines åsknedslag till skott.

Det efter att Maurice en gång för alla tycks vara övertygad om att Scheifele och Laine inte fungerar ihop – förutom i powerplay.

Men Little och Laine funkar inte alls. Little är en hårt jobbande tvåvägscenter som inte har framspel bland sina främsta styrkor. De utpräglade offensiva fyrverkeripjäserna Laine och Ehlers behöver en skicklig playmaker för att göra optimalt ifrån sig.

Paul Stastny, 32, från St. Louis Blues är just precis och exakt vad de nordiska ungtupparna behöver mellan sig. En våldsamt spelsmart kille som vunnit en god bit över 50 procent av sina tekningar under alla sina snart tolv NHL-säsonger och tar stort ansvar defensivt

Framför allt är Stastny ändå van med att spela i en offensivt ansvarsfull roll. 635 poäng (418 assist) på 806 matcher i Colorado (2007-2014) och St. Louis (2014-2018) är en kvalitetsgaranti. Under sina två poängmässigt bästa säsonger i Colorado stod Stastny för imponerande 78 respektive 79 poäng.

I Blues förädlades han sedan till en komplett lagspelare. Den här säsongen visar saldot på 13+29 på 63 matcher och en tekningsprocent på 55,2.

Komplett är också vad Jets blir i och med Paul Stastny.

Nu har laget en första kedja med världsspelarna Scheifele och Wheeler tillsammans med unga kanonkulan Kyle Connor, och en andra produktionsmaskin i Ehlers-Stastny-Laine.

Skulle inte förvåna mig om Laine under grundseriens sista 19 matcher börjar göra mål på allvar också med fem mot fem. Och då kan det bli riktigt, riktigt många baljor för ”Pate” i slutsaldot.

Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Winnipeg Jets blir bara starkare. Winnipeg Jets spelare firar mål. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Utöver stjärnkedjorna har Winnipeg en verkligt hårt jobbande allroundkedja i Mathieu Perreault (en personlig favorit), Bryan Little, Jack Roslovic och såklart en av hela ligans bästa energikedjor i Matt Hendricks, Andrew Copp och Joel Armia.

Lägg till att backbesättningen – utökad under trejden med Joe Morrow från Montreal – som sagt är ypperlig och Connor Hellebuyck en Vezinakandidat, så kan det bli en vårfest i Manitoba som man inte sett sedan Bobby Hulls, Anders Hedbergs, Ulf Nilssons och Veli-Pekka Ketolas WHA-tider.

Vem är då denna Paul Stastny? Han är född i Quebec, men har levt största delen av sitt liv i USA och har dubbelt medborgarskap. Han har valt att på landslagsnivå representera USA och gjort det i fyra VM plus OS i Sotji. 37 poäng på 37 turneringsmatcher i USA-tröjan är en kvalitetsgaranti till.

Pauls slovakiske far Peter Stastny spelade däremot i Kanadas segrande Canada Cup-lag 1984, i sällskap av bland andra Wayne Gretzky, Mike Bossy och Mark Messier. Med den sistnämnda spelade Stastny också några matcher i samma kedja.

Peter Stastny hade åtta år tidigare, i den första Kanadacupen, representerat Tjeckoslovakien. Och hörde också till det legendariska tjeckoslovakiska laget som två VM-turneringar i rad kuvade Sovjet och vann guld större än livet.

Den skicklige centern bidrog stort med sammanlagt 19 poäng i de 20 turneringsmatcherna som resulterade i dubbla VM-guld 1976 och 1977.