Stor nyfikenhet inför Mays viktiga tal om brexit i dag

Premiärminister Theresa May välkomnade EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk på 10 Downing Street på torsdagen. Premiärminister Theresa May välkomnade EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk på 10 Downing Street på torsdagen 1.3.2018. Bild: EPA-EFE/ANDY RAIN

Premiärminister Theresa May ska i dag hålla ett tal om Storbritanniens ekonomiska relation till EU efter brexit. EU hoppas på en detaljerad plan, men frågan är om May kommer att leva upp till de förhoppningarna.

Under rubriken "Vårt framtida partnerskap" väntas May lägga fram sin vision för den framtida relationen mellan Storbritannien och EU, i talet som inleds vid 15.30-tiden, finsk tid.

Delar av talet har redan offentliggjorts.

"Jag vill ha det bredaste och djupaste möjliga avtalet, som täcker flera sektorer och fler samarbeten än något frihandelsavtal någonstans i världen i dag", kommer May att säga enligt förhandsuppgifterna.

"Jag tror att det är genomförbart, eftersom det ligger i EU:s intresse såväl som vårt och på grund av vår unika utgångspunkt, där vi från dag ett båda har samma lagar och regler. Så snarare än att behöva föra två system närmare varandra, så kommer uppgiften bli att hantera relationen när vi blivit två separata rättssystem", väntas May säga.

Mitt under ömsesidig irritation

May håller sitt tal bara två dagar efter att hon uttryckte ilska över det utkast till utträdesavtal som presenterades av EU:s chefsförhandlare Michel Barnier.

I det utkastet föreslogs att Nordirland stannar kvar inom EU:s inre marknad och tullunion. Det för att undvika en hård gräns mellan EU-landet Irland och brittiska Nordirland.

Enligt May är det en lösning som ingen brittisk premiärminister skulle kunna gå med på. Den kunde ju medföra en gräns mellan Nordirland och övriga Storbritannien.

Under sitt besök hos May på 10 Downing Street igår, ska EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk ha sagt att May nu måste presentera en "bättre idé".

Inför sitt besök i London konstaterade Tusk att Storbritannien hittills kategoriskt har avvisat tanken på att vara kvar i EU:s tullunion, men att landet ändå vill ha en så "friktionsfri" handel som möjligt med EU.

- Det kan inte finnas någon friktionsfri handel utanför tullunionen och den inre marknaden. Friktion är en oundviklig effekt av brexit, sa Tusk.

Det ska han också ha upprepat under sitt besök på 10 Downing Street.

Hårt tryck mot May

De delar som nyhetsbyråer och medier redan publicerat av Mays kommande tal verkar inte innehålla den typen av detaljer som EU hoppas på, men brittiska regeringsmedlemmar som tagit del av talet utlovar "ett verkligt steg framåt".

I Bryssel har May och Storbritannien hittills beskyllts för att vilja äta kakan och ha den kvar och för att ha helt orealistiska förväntningar på livet efter brexit.

Utom från Bryssel utsätts May för hårt tryck också inom Storbritannien och inom sitt eget parti.

Bara hennes eget konservativa parti Tories är djupt splittrat vad gäller utträdet ur EU. Det finns en falang som är för "hård brexit", en annan som är för "mjuk brexit" och en tredje som inte alls vill lämna EU.

Mays situation komplicerades ytterligare i måndags då oppositionsledaren Jeremy Corbyn föreslog att Storbritannien stannar kvar i EU:s tullunion efter brexit.

Där slog han ytterligare in en kil i det splittrade regeringspartiet och fick en del beröm från näringslivet.

Källor: Reuters, AFP, BBC