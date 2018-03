Bosse Hellsten skriver om konstnärliga mansmyter - om att hamna i ett tillstånd av totalt mörker

Författaren Bosse Hellsten bor som stipendiat i Villa Biaudet. Där skriver han om mansmyter och driver med mäns misslyckade försök att erövra världen och konsten.

Det knarrar i snön när jag stiger in på gårdsplanen genom den smala porten. Gången upp till Villa Biaudet är beströdd med pulkor och kälkar. Förutom poeten och sambon bor två barn i skolåldern i författarbostaden vid åsarna i Lovisa.

På den elektriskt blå ytterdörren dinglar en gul hästsko på ena spiken. Efter en knackning öppnar Bosse Hellsten, jeansklädd och barfota.

Familjen trivs bra i villaområdet med utsikt över Lovisaviken. De har vänner att umgås med och bekanta som man hälsar på när man möts på stan.

- När vi kom hit hade vi inget förhållande till Lovisa överhuvudtaget. Vi kom ju inte hit på grund av någon bestämd idé om staden utan för att Villa Biaudet är här. Det fanns en chans att få skriva och jobba i fred. Nu börjar staden öppna sig, till och med för en emerit som mig. säger han.

Villa Biaudet ligger vid invid åsen och påminner Bosse om när han jobbade som bartender i stadsdelen Pispala i Tammerfors. Det var också en ås och ett litet samhälle där människor kände varandra.

På grund av yrkesrollen kände han de flesta eftersom det av tradition dricks en massa sprit i Pispala och puben var en naturlig plats att träffas i.

I Lovisa vikarierar Hellsten ibland i traktens skolor. Den nya kulturmiljön har blivit påtaglig också genom barnen och den östnyländska dialekten.

- Jag har två barn som var ganska små då vi kom till Lovisa. Jag som är en ganska stolt Kokkolabo märker att jag har svårt med att mina barns dialekt blir östnyländsk. Jag känner att det är märkligt att mina barn kommer att få en identitet som delvis inte alls är min.

Rötter och identitet är frågor Hellsten funderat mycket på och som bildar en röd tråd i hans författarskap.

Vikten av att komma någonstans ifrån utmanas samtidigt av viljan av att resa och hitta sitt själslandskap. Det är både en inre och en yttre kamp som många gånger är fullkomlig paradoxal.

- Ur jord är du kommen och allt det här, men det handlar inte bara om kompostering utan om geografi och identitet. Den amerikanske westernförfattaren Cormac McCarthy skriver om cowboys i gränstrakten mellan Texas och Mexico.

McCarthy undersöker ingående platsens betydelse för sina ensamma cowboys. De kommer från en viss plats men är alltid på drift.

- Jag har alltid tänkt att det skulle vara fint om man kunde flytta hans projekt och göra med Kokkola det som McCarthy gjorde med Texas.

- Jag tror att det är frestande att föreställa sig en rotlös identitet. En del människor glider outtalat mot att det inte spelar någon roll varifrån man kommer. Jag skulle vilja göra det till en sak igen, för att det är en sak. Det spelar en roll. Om man ska leva sitt liv med nån slags allvar så måste man också ta itu med varifrån man kommer. Man kan inte glömma bort det.

I Hellstens dikter och prosa spelas huvudrollen av ett diktarjag som söker efter en konstnärlig identitet in absurdum efter en kraftig överdos av manlig litteratur.

I diktsamlingarna Tango för babianer, Solen går ner och Eldorado försöker diktarjaget uppnå ett skaparflöde genom att supa hejdlöst och upprätthålla ett dekadent och erimitiskt leverne.

Denna strävan fortsätter i romanen Jökel där Hellsten med ett satiriskt grepp försöker dekonstruera myten om den machomanliga konstnären. Ett grepp som läsare inte alltid riktigt verkar förstå.

- Jag känner att jag blir missförstådd ibland. Jag har monterat i sär dom här manliga konstnärliga machomyterna. Det finns ju inte något förhärligande av den där jävla machovärlden. Jag skulle påstå att Jökel också är en feministiskt roman. Det är knepigt att navigera i de här frågorna, men jag är absolut inte en politisk författare. Om saker skär sig eller jag stiger någon på tårna eller något inte låter korrekt eller politiskt korrekt så det skiter jag i. Men om man läser Jökel som något slags förhärligande av manlig hårdhet så är det bara jävla blind läsning av den boken.

I Jökel gestaltas kvinnor som några romanser och hägrande halverotiska drömmar. Det beror på att romanen är en beskrivning av tillståndet hos en man som har förläst sig på explorerlitteratur och skäggobbar på samma sätt som Don Quijote förläste sig på riddarromaner.

De manliga förebilderna finns i de amerikanska författarna som Hellsten litet raljerande kallar skäggobbarna.

De är 1800-talets transcendentalister och nationalromantiker som i industrialismens skugga sökte kommunikation mellan människa, natur och ande, bland annat Ralph Waldo Emerson och Henry David Thoreau med essän Walden (Ett skogsliv vid Walden) från 1854.

Den andra gruppen utgörs av beatförfattarna från 1950-talet, till exempel Jack Kerouac, William S. Burroughs, Allen Ginsberg och Gary Snyder.

- Om det är någonting jag har gjort satir på så är det den machomanliga konstnärsmyten. Jag blir ibland missuppfattad att jag romantiserar den bilden, men det är ju absolut inte någonslags idolisering eller idealisering utan tvärtom kan man se Jökel som en beskrivning av det absoluta träsket eller tillståndet som man kunde hamna i efter en sådan diet av macholitteratur. Man skulle hamna i totalt absolut mörker.

Hellsten skriver fiktivt med en släng av självbiografiskt. Diktsamlingen Solen dånar på beskriver han i en bisats som en dagboksdikt á la Saarikoski.

- Jag är jättedålig på att hitta på saker så jag använder ganska fritt saker som i någon mening hänt i mitt liv, till exempel människor som jag har mött.

Det fanns en längre period när Bosse Hellsten sökte sig bort från de finlandssvenska sammanhangen. Han ville varken bo i Helsingfors, Åbo eller svenska Österbotten.

Han hade en slags romantisk idé om att bosätta sig i ett Esso-Finland eller Kaurismäki-Finland. En miljö från tiden före landsvägarna och kulturkloningen där varje parti av en landsväg är utbytbar mot en annan.

- Jag kände att jag behövde bo i hjärtat av Finland och läsa massor. Jag hittade en övergiven tågstation utanför Tammerfors där jag fick bo billigt.

Hellstens ambition var att försöka hitta ett sätt att på svenska skriva ett lika kärnfullt språk som till exempel finska författare som Pentti Saarikoski.

- Jag pratade inte svenska på flera år, därför att ingen pratade svenska där jag var.

Flytten till helfinska miljöer har varit en del i Bosses kamp med sin egen identitet och sitt språk. Målet var att försöka beskriva den finska verkligheten på ett rättvist sätt på svenska utan att göra den finlandssvensk.

- Det är jävligt svårt. Jag är långt ifrån det fortfarande, men det är något som jag skulle vilja lyckas med.

Det här är en orsak till varför diktsamlingarna bland annat utspelar sig vid en övergiven tågstation i Orivesi och en stuga i Lappland.

- Det finns en finlandssvensk litteratur som är väldigt finlandssvensk. Den är bra men jag vill skriva något annat. För att skriva så måste man vara ärlig och för att vara ärlig måste man hitta en position från vilken man kan berätta eller skriva.

De amerikanska beatförfattarna och naturromantikerna är tydligt närvarande i Hellstens författarskap. De ingick också i den litterära diet som han konsumerade innan han debuterade som poet 2005.

- Där finns den amerikanska drömmen som då förstås var död och som dom dissekerar i sina romaner. För mig är det en allmänmänsklig romantisk dröm om frihet. Man skulle bryta upp, kasta skrivmaskinen i bakluckan, flytta ut till något ruckel någonstans i bergen och skriva den stora amerikanska romanen. Det är en fin dröm och den är inte ens typisk amerikansk.

Vi sitter uppe i andra våningen i vid salongsbordet som barnen har byggt om till en koja. Det passar bra eftersom Bosse Hellstens diktarjag för det mesta ofta drömmer om eller befinner sig i naturen.