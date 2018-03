Disas tips för att bli 100: "Man ska inte ta livet riktigt på allvar"

En pigg Disa Ismark tar emot i sitt rum på servicehuset Hemmet i Åbo. Hon berättar ingående om olika hyss hon ställt till med och hon skrattar mycket. Ingen skulle kunna tro att hon nyss fyllt 100 år, allra minst hon själv.

– Nej, jag skulle ju dö som spädbarn, då jag fick tyfus. Min far fick veta hur han skulle göra för att rädda mig, jag var inte helt död men borta. Efter det har jag levat ända till 100, men nog har det varit ett väldigt brokigt liv, säger Ismark.

Disa Ismark föddes den 24 februari 1918, mitt under inbördeskriget. Då var mamman och äldre brodern evakuerade från Åbo till mammans hemgård i Lillmälö i Pargas.

Pappan var under inbördeskriget med i en grupp som rörde sig norrut mot Raumo. Därför måste familjen evakueras.

– Pappa pratade inte då om vad han varit med om, men mamma har senare berättat hur de gjorde för att inte vara grymma.

Familjen kunde senare återvända till Åbo, men det var på grund av oroligheterna som Disa fick tarmtyfus och var nära att dö.

– Mjölkbönderna som transporterade mjölken till affärerna i Åbo spädde ut mjölken med vatten ur dikena. Så har det berättats för mig. Där kom smittan till Åbo. Det dog barn hur mycket som helst. Men jag har alltid varit lite seg

Disa berättar och berättar. Sedan avbryter hon sig plötsligt och undrar "Vad var frågan egentligen?".

Men det kommer inte jag heller ihåg. Historierna avlöser varandra.

Av alla 100 år Disa Ismark levt är det svårt att plocka ut något som skulle ha varit det bästa, men hon var överlycklig när hon hade två barn och en god man.

– Det sade klick, om man får använda ett så slitet uttryck. Vi har på Runebergsfest på AV [Arbetets Vänner]. Där var dans och så kom en yngling, lång och stilig, och bjöd upp till vals. Och han dansade som en gud. Men sade inte ett jota, bara dansade.

Disa tyckte att hon borde säga någonting. Hon såg att han hade ett märke på bröstet.

– Så frågade jag något så klokt som "Vad är det där?".

– Det är ett märke, svarade han.

Men den korta konversationen - och dansen - räckte. Erik följde Disa hem, ringde till jobbet, bjöd på bio. Redan den 1 april förlovade de sig.

– Det var inget aprilskämt, och så gifte vi oss ganska snabbt på våren 1945, för jag kände genast att det är rätt man. Han passade mig så bra.

Det var nog de bästa åren. På frågan om det tyngsta året finns det däremot ingen tvekan.

– Det var när min äldsta bror var i vinterkriget. Han ringde till mig i Åbo från sjukhuset där han var och sade: "Jag kommer hem nu. Kommer du och möter mig vid tåget?"

Disa blev glatt överraskad över att han skulle komma hem, men brodern stoppade hennes glädje: "Jag kommer hem för att dö. De kan ingenting göra".

– Det var nog det tyngsta. De orden som han då sade. Han hade fått lunginflammation och den skördade hela familjer. Så jag fick också, en av de många sjukdomar jag haft.

Sedan är det ju på gott och ont ett 100-årigt liv. Mycket dumheter hinner man göra. Som att hoppa på svag is. Dit for jag, med huvudet under