Niskanen fick jubla – på pallen framför hemmapubliken

Iivo Niskanen gjorde en bra tävling på 15 kilometer klassiskt i Lahtis och slutade på tredje plats. Aleksej Poltoranin visade att han är en av världens bästa klassiska åkare då han vann tävlingen.

För ett år sedan blev Iivo Niskanen världsmästare på 15 kilometer klassiskt på hemmaplan i Lahtis. I dag var han tillbaka på samma banan där han tog sin första stora individuella mästerskapsseger och gjorde en ny stark tävling.

Hela vägen till segern på 15 kilometer räckte det inte men Niskanen tog sig upp på prispallen då han slutade på tredje plats efter Aleksej Poltoranin och Alexander Bolsjunov.

– Det är en okej insats, det var en svår dag och jag räckte inte riktigt till. Det har varit mycket efter OS och jag har fått lite sömn de senaste dagarna, säger Niskanen till Yle efter tävlingen.

Iivo Niskanen i Lahtis Bild: Lehtikuva

Poltoranin hade krafter på slutet

Niskanen inledde starkt men tappade mot Poltoranin och Bolsjunov ju längre tävlingen led. Niskanen gick till slut i mål 20,9 sekunder efter Poltoranin.

Bolsjunov hade greppet om segern länge men Poltoranin avslutade ruskigt bra och vann till slut med 9,1 sekunder före ryssen.

Det här är andra gången den här säsongen som Niskanen får kliva upp på pallen i världscupen. Senast det skedde var i världscuppremiären i Ruka då han var trea på samma distans.

– Naturligtvis ville jag vinna idag, då hemmapubliken gav ett så bra stöd, säger Niskanen.

Förutom Niskanen tog ytterligare fyra blåvita åkare poäng. Anssi Pentsinen (17), Perttu Hyvärinen (23), Lari Lehtonen (26) och Matti Heikkinen (29) tog sig alla in bland de 30 bästa.

– Det har varit en tung vecka och det syntes i spåret. Jag fick bra med stöd av publiken och det gjorde det värt att tävla idag, säger Heikkinen.

IF Mikens Juuso Haarala som tävlade i den nationella gruppen åkte i mål på 55:e plats, drygt tre minuter efter vinnaren Poltoranin.

– Jag får vara nöjd, den här placeringen i ett distanslopp i världscupen är helt okej. Jag ser hur jag ligger till mot de bästa i världen, jag går framåt och det är viktigt, säger Haarala till Yle Sporten.

Resultat:

1. Aleksej Poltoranin KAZ 31.11,9

2. Alexander Bolsjunov RUS +9,1

3. Iivo Niskanen FIN +20,9

4. Emil Iversen NOR +28,8

5. Martin Johnsrud Sundby NOR +39,9

6. Niklas Dyrhaug NOR + 50,1

7. Johannes Hösflot Kläbo NOR + 1.00,3

8. Alexsej Tjervotkin RUS + 1.02,3

9. Thomas Bing GER + 1.08,5

10. Daniel Rickardsson SWE + 1.09,2

--------------------

17. Anssi Pentsinen FIN + 1.27,7

23. Perttu Hyvärinen FIN + 1.41,5

26. Lari Lehtonen FIN + 1.45,8

29. Matti Heikkinen FIN + 1.54,1

43. Ville Nousiainen FIN +2.34,1

47. Kusti Kittilä FIN +2.44,7

55. Juuso Haarala FIN +3.11,0

59. Kari Varis FIN +3.32,3

60. Lauri Lepistö FIN +3.35,6

61. Markus Vuorela FIN +3.43,1

62. Juuso Mäkelä FIN +3.43,6

65. Aku Nikander FIN +3.59,6

66. Heikki Korpela FIN +4.04,8

67. Niko Koskela FIN +4.35,4