Pärmäkoski var fullständigt överlägsen på 10 kilometer: "Kristas största seger i karriären"

Då Krista Pärmäkoski föll i sprinten på lördagen var frågan om hon slagit sig hårt och huruvida det skulle påverka 10-kilometersloppet på söndagen. Mycket tydligare kunde Pärmäkoski inte svara: Hon var överlägset bäst och vann med klar marginal.

– På skärmen här såg min åkning ganska bra ut så nog tror jag vänstra benet fungerade, skämtar Pärmäkoski och syftar på kraschen i sprinten i går.

– Jag åkte i väg väldigt fort så jag hoppades bara att det skulle hålla hela vägen fram, säger hon.

Speciellt under den andra halvan av loppet i Lahtis kunde ingen hota Pärmäkoski, hon hade redan ett klart försprång på runt tjugo sekunder.

– Hon vinner stort på hemmaplan, Salpausselkä jublar, säger Yle Sportens referent Leif Lampenius när Pärmäkoski korsar mållinjen:

– Det är Kristas största seger i karriären.

Segern är Pärmäkoskis andra i världscupen. Den första kom i Slovenien i januari.

Niskanen var svidande nära medalj

Ryska Natalia Neprjajeva var tvåa, 20,9 sekunder efter Pärmäkoski. Marit Björgen var trea.

Finland nosade länge på en dubbelseger då Kerttu Niskanen höll bra fart men både Neprjajeva och Björgen var snabbare, med 6,1 respektive 0,3 sekunder.

– Det är frustrerande att komma fyra. Tydligen tillhör pallplaceringar inte mig, säger Niskanen efteråt.

Aino-Kaisa Saarinen var nia och Johanna Matintalo tia.

Resultat, 10 km klassiskt

1) Krista Pärmäkoski (FIN) 24.37,4

2) Natalia Neprjajeva (RUS) + 20,9

3) Marit Björgen (NOR) + 26,7

4) Kerttu Niskanen (FIN) + 27,0

5) Heidi Weng (NOR) + 43,3

6) Teresa Stadlober (AUT) + 52,4

7) Sadie Bjornsen (USA) + 57,6

8) Ingvild F. Östberg (NOR) + 59,0

9) Aino-Kaisa Saarinen (FIN) + 59,1

10) Johanna Matintalo (FIN) + 1.13,4



22) Anne Kyllönen (FIN) + 1.37,1

28) Eveliina Piippo (FIN) + 1.54,5

33) Laura Mononen (FIN) + 2.04,7