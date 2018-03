Ingen plats för rackartyg i Hansakvarteret i Åbo - tillfällig polisstation öppnades i köpcentret

Under två veckors tid är polisen mycket synlig i Hansakvarteret i Åbo. Man öppnade en popup- polisstation i Hansa på måndagen. Verksamheten pågår i två veckor.

Kontoret har öppet mellan klockan 10 och 17 varje vardag, och då kan man träffa poliser och sköta tillståndsärenden, såsom att ansöka om ett nytt pass.

De kontorsutrymmen som är till för tillståndsärenden vid polisstationen i Åbo renoveras som bäst och därför passar man på att öppna en tillfällig polisstation i Hansa.

- Här kan man ställa allmänna frågor till polisen. Man kan också fråga om tillståndsärenden, närmast då det gäller pass och identitetsbevis, berättar tillståndssekreterare Marko Huldén.

Tillståndssekreterare Marko Huldén och äldre konstapel Eero Kuisma välkomnar alla till den tillfälliga polisstationen. tillståndshandläggare Marko Huldén och polisen Eero Kuisma står i polisen popup- kontor i Hansa i Åbo. Bild: Yle/ Nora Engström

Flytten kommer som en trevlig omväxling, berättar han.

- Jag tycker att det är helt trevligt med lite omväxling i arbetsmiljön och att komma närmare kunderna.

- Visst har det väckt intresse. Redan innan vi öppnade så ställde folk frågor om ett och annat: om hur länge vi är här och om det program som ordnas, säger Huldén.

Enligt Huldén fanns det ännu gott om tider för tillståndsärenden på måndagen.

Det var rätt lugnt på polisstationen på måndagsförmiddagen. Två personer sitter i stolar i polisens popup-kontor i Hansakvarteret i Åbo centrum.

En tid kan bokas antingen via webben eller per telefon på numret 0295 419 800. Man kan också sticka sig in och kolla om det råkar finnas en ledig tid.

Tröskeln att kontakta polisen ska vara låg

En viktig del av popup- polisstationen är att allmänheten ska få träffa poliser och ställa frågor.

På plats finns bland annat äldre konstapel Eero Kuisma. Han tycker att det är viktigt att polisen är synlig.

- Jag har varit polis i 30 år. Tidigare deltog vi i mässor och liknande evenemang, men i dag saknas resurser för det. Så det är trevligt att vara här ute bland folk, säger Kuisma.

Närbild på polisens motorcykel. Bild: Yle/ Nora Engström

De frågor som allmänheten ställer till polisen handlar om allt mellan himmel och jord, beroende på vilken tid på dygnet frågorna ställs.

De frågor som överförfriskade firare ställer på Salutorget en lördagsnatt är annorlunda än de som ställs av nyfikna medborgare som passerar en popup-polisstation på en vardag.

Huvudsaken är att folk vågar gå fram och ställa frågor. Tröskeln att tala med polisen är låg bland finländare - och det är bra, säger Kuisma.

Närbild på polisens vapensymbol. Bild: Yle/ Nora Engström

- Största delen av responsen är positiv.

Det är också viktigt att polisen syns i gatubilden, säger Kuisma.

- Då vi kollar på statistiken så ser vi att det sker färre fall av misshandel om vi står utanför krogar vid stängningsdags. Det har en lugnande effekt och inger en känsla av trygghet.