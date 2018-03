Mat för åtta euro och akutvård - det är ungefär allt en papperslös får

Ilona Alatalo käynnistää tietokonetta keittiössä, kun 4-vuotias Lenni kipuaa hänen syliinsä auttamaan. Ilona on onnellinen siitä, että on saanut pitkään hoitaa lapsiaan kotona, mutta nyt on uusien kuvioiden aika. Unelma yrittäjyydestä sai vauhtia pilotista, jolla tuetaan äitejä takaisin työelämään.