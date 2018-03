Prästgård från 1820-talet renoverades för nästan en miljon – nu kan ingen bo där

Työpaikan home sairastutti, ei korvauksia.

Kolme Keski-Pohjanmaalla työskennellyttä kätilöä on hävinnyt oikeustaistelunsa, jossa he yrittivät saada korvauksia työkykynsä menetyksistä. Kätilöt sairastuivat 2000-luvun alussa samantyyppisiin oireisiin kuin pääkaupunkiseudulla työskennelleet kollegansa. Vuosikymmenen jatkuneelle taistelulle on nyt pantu piste, kun Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut ratkaisunsa.