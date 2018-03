Världskänd visselblåsare och transperson kommer till Helsingfors

Queerfestivalen Querelle som ordnas i Helsingfors har bokat sin huvudgäst. Den amerikanska transkvinnan och visselblåsaren Chelsea Manning ansluter sig till de andra gästerna på festivalen som går av stapeln i augusti.

Querelle är en två dagar lång festival för sexuella minoriteter som bjuder på musik, litteratur, diskussionstillfällen och dragartister.

Evenemanget vill uppmuntra till en samhällelig diskussion om aktuella ämnen kring sexuella minoriteter.

Chelsea Manning kommer att intervjuas av författaren Sofi Oksanen.

Querelle ordnas av Jaakko Parkkari. Han berättar att evenemanget ordnas för att hedra hans far som hemlighöll sin bisexualitet i många år.

Festivalen ordnas på Maskinverkstadskvarteret i Helsingfors. För tillfället pågår förhandlingar mellan USA:s ex-ambassadör Bruce Oreck och VR. Oreck vill köpa Maskinverkstadskvarteret.