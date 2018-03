Jukurit besegrade Lukko i förlängning

Matchen mellan Lukko och Jukurit avgjordes med siffrorna 1-2. Markku Flinck avgjorde i förlängning.

Det första målet lät vänta på sig till andra period. Då öppnade Lukkos Jyri Marttinen målkontot på tiden 30:57. Lukko vann den andra perioden med knapp marginal och tredje perioden inleddes från läget 1-0.

Då det spelats 58 matcher i säsongen lyckades Jukurit ta sin tjugonde vinst. Lukko fortsätter att kämpa om mittenplaceringarna i ligan, och Jukurit kämpar fortfarande för att ta sig upp från bottenplaceringarna.

Jukurit jämnade ut siffrorna mellan lagen till 2-2.

Första perioden

12:40 2 min J. Ritamäki (Jukurit) - Highsticking

14:17 2 min J. Keränen (Lukko) - Checking from behind

14:17 10 min J. Keränen (Lukko) - Checking from behind

Andra perioden

29:40 2 min T. Asplund (Jukurit) - Hooking

30:57 1-0 J. Marttinen (T. Koivisto, A. Ilomäki) PPG

33:07 2 min J. Friberg (Lukko) - Hooking

38:14 2 min T. Koivisto (Lukko) - Slashing

Tredje perioden

47:44 2 min M. Flinck (Jukurit) - Crosschecking

57:14 Målvakt ut: S. Rajaniemi (Jukurit)

58:06 1-1 M. Partanen (T. Asplund, S. Piipponen) EN

58:06 Målvakt in: S. Rajaniemi (Jukurit)

Förlängning

62:11 1-2 M. Flinck (J. Piitulainen, T. Suhonen)

Matchstatistik

Publik: 3143 (Kivikylän Areena)

