Rysk spion fortfarande på intensivvård - Storbritannien hotar Ryssland med fotbollsbojkott

Sergei Skripal under sin rättegång i Moskva, 2006.

Överste Sergei Skripal bakom galler under sin rättegång i Moskva, 2006. Sergei Skripal under sin rättegång i Moskva, 2006.

Ett underligt mysterium gäckar polisen i Storbritannien. Den före detta ryska spionen Sergei Skripal och dottern Yulia ligger på intensivvården efter intag av en mystisk substans.

Paret påträffades medvetslösa på en bänk i katedralstaden Salisbury och fördes till sjukhuset.

Enligt polisen har medlemmar ur räddningspersonalen granskats på sjukhuset och en av dem har fått stanna kvar.

Nu har undersökningen tagits över av den brittiska antiterrorpolisen medan det kokar bland de brittiska makthavarna som misstänker rysk inblandning.

Storbritanniens utrikesminister Boris Johnson varnar Ryssland om rysk inblandning kan påvisas. Utrikesminister Boris Johnson är ute i blåsväder igen på grund av en vits om lik i Libyen Bild: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAG

Johnson ville ha fotbollsbojkott

Tidigare på tisdagen hotade utrikesminister Boris Johnson med att landet skulle bojkotta fotbolls-VM i Ryssland men fick ta tillbaka sina kommentarer efter hätsk kritik.

Utrikesministern hotade ändå fortsättningsvis Ryssland med hårda motåtgärder om landets inblandning bevisas.

Även landets premiärminister Theresa May och samtliga ministrar har fått uppdateringar om fallet under ett säkerhetsmöte under tisdag kväll.

Vad som sades och vem som närvarade på mötet ville inte Theresa Mays talesperson uppge, skriver The Guardian.

Specialister på kemiska vapen undersöker substansen

BBC rapporterar att substansen som misstänks ha orsakat Skripals och dotterns tillstånd nu undersöks på Microbiological Research Establishment i Wiltshire.

Laboratoriet specialiserar sig på kemisk krigföring.

Experter har fortfarande inte lyckats identifiera substansen eller lyckats bevisa att det är den som ligger bakom fallet.

Från fängslad dubbelagent till fri man

Den kritiskt sjuka Sergei Skripal tjänstgjorde i den ryska militärunderrättelsen GRU fram till år 1999.

Efter sin militärtjänst arbetade han på landets utrikesministerium fram till 2003.

I december 2004 arresterades Skripal för att ha spionerat på Ryssland för Storbritanniens räkning.

Skripal anklagades för att ha avslöjat ryska dubbelagenter i Europa.

Enligt åklagaren ska britterna ha värvat och betalt Skripal för hans tjänster medan han jobbade som underrättelseofficerare.

I augusti 2006 dömdes Skripal till 13 års fängelse.

Ett ryskt och ett amerikanskt plan bredvid varandra på ett flygfält i Wien 2010. Vid tillfället utbyttes tio ryska spioner som gripits i USA mot fyra personer som fängslats i Ryssland för spionage och förräderi. Ett ryskt och ett amerikanskt plan bredvid varandra på ett flygfält i Wien 2010. Vid tillfället utbyttes tio ryska spioner som gripits i USA mot fyra personer som fängslats i Ryssland för spionage och förräderi.

Fängslade ryska agenter blev räddningen

Men Skripals lycka vände i juni 2010 när den federala polisen i USA grep tio ryska spioner.

De infångade spionerna befann sig i landet under falska namn.

Dessa tio personer utväxlades till Ryssland i utbyte mot fyra personer som satt fängslade i Ryssland. En av dem var Sergei Skripal.

Bytet skedde på ett flygfält i Wien och varade i en timme.

Av de fyra männen som friades från Ryssland transporterades två till USA och två till Storbritannien.

Skripal ansågs vara viktig för den brittiska underrättelsetjänsten och tillsammans med forskaren Igor Sutjagin flögs han till Storbritannien.

De brittiska myndigheterna förhörde Skripal och därefter ska han ha fått en ny identitet, lägenhet och pensionsplan i Storbritannien.

"En vänlig man"

Efter att ha återfått sin frihet levde Skripal ett blygsamt liv i Salisbury, långt borta från strålkastarljuset.

Skripal beskrivs av grannar och vänner i Salisbury som vänlig, artig och kunnig.

Butiksägaren Ebru Ozkurk berättar för The Guardian att Skripal besökte hennes butik en gång i veckan.

- Han var en snäll person som jag alltid såg fram emot att träffa. Han var artig och köpte lotteribiljetter. Alltid när jag träffade honom var han glad.

Enligt henne var Skripal välutbildad och talade flera språk.

- Jag tror att han har besökt många länder. Vi brukade diskutera olika länder och maträtter han brukade tillaga. Jag hade tänkt fråga honom om han ville ha rysk mat eller vodka.

Många minns fortfarande Aleksandr Litvinenko som mördades i Storbritannien. Aktivister håller upp bilder av den mördade tidigare spionen Alexander Litvinenko i Moskva år 2008. Bild: EPA: SERGEI CHIRIKOV

Litvinenko i färskt minne

Det finns många personer som minns Aleksandr Litvinenko, en känd kritiker av Putin, som flydde till Storbritannien från Ryssland.

Litvinenko hade tidigare arbetat på den ryska säkerhetstjänsten FSB och anklagade Putin för bombattacker utförda 1999 i Bujnaksk, Moskva och Volgodansk.

Även Litvinenko hade kopplingar till den brittiska underrättelsetjänsten.

I november 2006 träffade Litvinenko två ryska affärsmän i ett hotell i London.

Efter mötet avled den 43-åriga Litvinenko. Senare påträffades den radioaktiva isotopen polonium-210 i Litvinenkos te.

Andra suspekta dödsfall

Litvinenko är inte den enda personen som dukat under i misstänksamma omständigheter i Storbritannien.

Aleksandr Perepilitšnyj, en rysk affärsman som hjälpt schweiziska myndigheter ertappa rysk pengatvätt, dog 2012 under en joggingrunda.

Undersökningen kunde aldrig bevisa vad det var som dödade Perepilitšnyj.

Affärsmannen Boris Berezovski hittades död i sitt hem i november 2013. Undersökningen kunde aldrig avgöra om det rörde sig om ett självmord eller mord.

"Undersök innan ni skyller på Ryssland"

Det ryska utrikesministeriet svarar på utrikesminister Boris Johnsons anklagelser.

Till nyhetsbyrån TASS säger utrikesministeriet att Storbritannien bör undersöka Skripals död innan de skyller på någon.

Kreml har också erbjudit Storbritannien sin hjälp i den "tragiska incidenten".

- Vi är alltid öppna för samarbete.

Andrei Lugovoi, den ryska agenten som misstänks för mordet på Litvinenko, har gått så långt att han kallar incidenten i Salisbury en operation planerad av den brittiska underrättelsetjänsten, avsedd att svartmåla Ryssland.

- Det här är en provokation av den brittiska underrättelsetjänsten.

Källor: BBC, The Guardian, Yle

Läs mera: Play media Yle Nyheter: Före detta rysk spion i kritiskt läge in Yle Areena Före detta rysk spion i kritiskt läge på sjukhus - utsattes för okänd substans En man är kritiskt sjuk efter att ha utsatts för en okänd substans i Wiltshire i Storbritannien. Mannen är en rysk medborgare som dömts för att ha spionerat på Ryssland.