Snö och is en utmaning för fotbollen i Raseborg - bollförbundet vill ha matcher på vintern

Yle Urheilun asiantuntija Jari Litmanen näkee, että Real Madridilla on suuri etumatka jatko-otteluihin. PSG:n mahdollisuudet Litmasen mukaan eivät ole suunnattomat, mutta toivoa on vielä olemassa. Ottelun suuria puheenaiheita on Litmasenkin mukaan Neymarin puuttuminen pelistä.