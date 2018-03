Tvärt nej till ombudspost i Hindhår bybutik: ”Vi fortsätter kämpa”, säger köpmannen

Hindhår byaförening i Borgå kräver en ombudspost i bybutiken då den öppnar sina dörrar igen, men Posten säger nej. Bybutikens nya ägare har ändå inte gett upp hoppet.

Enligt tidningen Östnyland böjer sig Posten inte för Hindhår byaförenings krav på en ombudspost till bybutiken.

Kari Niukkanen är servicechef för södra Finland och huvudstadsregionen på Posten. Till tidningen säger han att det finns ett beslut på att Hindhår inte kan få en ombudspost – bara en paketautomat.

Niukkanen konstaterar att beslutet knappast omprövas.

Posten hänvisar bland annat till att Hindhår inte är en knutpunkt för service. Dessutom är postvolymerna inte tillräckligt stora för att en ombudspost ska vara motiverad.

Till Yle Östnyland säger bybutikens köpman Aulis Konttinen att Niukkonens uttalanden i tidningen stämmer överens med det budskap han har fått av Posten.

– Posten torpederade det här med en ombudspost redan i början av förhandlingarna och har inte backat. Men ärendet är ännu lite på hälft så vi får se hur det går.