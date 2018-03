Cardi B klar för Ruisrock i sommar

Ruisrock har bokat den amerikanska artisten Cardi B som en av festivalens huvudartister. Festivalens lördagsbiljetter är redan slutreserverade.

Cardi B har nått stor internationell framgång under en kort tid tack vare hennes populära debutsingel Bodiak Yellow som nått toppen på Billboard Hot 100-listan.

Cardi B är känd för sin personliga rappstil och är en av festivalens mest väntade artister. Hon kommer att ta scenen på Ruisrock i Åbo på festivallördagen 7 juli.

Ruisrock skriver på sin hemsida att alla endagsbiljetter för lördagen redan är slutreserverade.

Andra artister som kommer att uppträda under festivalen är bland annat Dua Lipa, DJ Alan Walker, Skepta, Clean Bandit, Blackbear, Years & Years, First Aid Kit, Tyler the Creator och Princess Nokia.

Bland de inhemska artisterna på festivalens program finns Alma, Sunrise Avenue, Haloo Helsinki!, Litku Klemetti, Kaija Koo, Gasellit, Scandinavian Music Group, Vesta och Disco Ensemble.

Festivalen i Runsala i Åbo ordnas 6.-8.7.