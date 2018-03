Bokrecension: Den feministiska framtiden lever i varje ögonblick

Antologin Denna Framtid är vår är en gåva till dagens flickor och kvinnor, en konfektask av tankar och insikter. Vissa texter är förstås beska piller, men feministiska utopier behöver ju inte vara sockersöta för att ge mersmak.

Denna framtid är vår är en hyllning till den 100-åriga tidskriften Astras ständigt aktuella budskap om jämställdhet och systerskap. Temat är framtid och utopier.

Texterna uppmuntrar till gemenskap och deltagande. Feminism är något som berör varje skrymsle av vårt liv och budskapet är att vi i den bästa av världar inte behöver vara ensamma. Det hela illustreras av Ulla Donners pärmbild. Det är ett nätverk av kvinnor som bär varandra på händerna. Även om vi vet att det är en idealbild är det en trösterik och uppmuntrande sådan.



Jag tänker inte dölja min förtjusning. Här finns mångfald, välformulerade insikter, rikligt med bilder och humor.

Ylva Perera inleder med en text om vådan av att vara lyckligt gift på samma gång som hon är normkritisk och bisexuell. Inför Valerie Solanas SCUM-text (Society for Cutting Up Men) plågas hon av insikten att hon, trots att hon vill leva subversivt, inordnar sig en förtryckande heteronorm struktur som hon inte kan komma undan.

Kärlek kan och borde vara något större än normen. Det kan också vara vänskap, systerskap och att inte låta patriarkatets strukturer bestämma hur vi älskar utan att aktivt, kollektiv arbeta för en värld där en annan kärlek är möjlig.

Den tanken återfinns i flera av de andra texterna. Många av skribenterna vill inte begränsa kärlek till att gälla bara etablerad tvåsamhet. Även lojal vänskap är kärlek.

Hanna Lytz i sin text om ungdomsdrömmar som inte infrias, beskriver samma längtan efter denna nästan utopiska vänskap.

Blaue Fraus (Joanna Wingren & Sonja Ahlfors) dialog handlar om en unik vänskap som de också beskrivit i boken Någon hatar oss igen. Även här är öppenhet för den andra en viktig förutsättning.

För att hitta de begrepp som vanligtvis kan hindra en nybörjare från att närma sig feminismen får man gräva djupt. I Lina Bondes dikt Kuriosa från verkligheten II kan man hitta ord som lönegap, genusneutralt språk och intersektioner.

Men i övrigt svänger sig texterna i den här antologin inte med någon jargong som skulle stänga ute dem som inte har stenkoll på de senaste tankeströmningarna. Och för säkerhets skull finns det en kort ordlista i slutet av boken.

Utopin har kommit längst i skrivgruppen Qvintettens text där de övergivit löftet om ett individuellt liv och istället fokuserar på det kollektiva livet.

1975 utkom förebilden till den här boken: Birgitta Bouchts och Carita Nyströms Denna värld är vår, handbok i systerskap som blev en bibel för den finlandssvenska feminismen. Denna framtid är vår plockar upp stafettpinnen och det kan vara intressant att jämföra vad som skett under tiden.

När det gäller synen på kärnfamiljen är kritiken fortfarande hård. 1975 sågs den som en rest av det feodala samhället och 2018 anses heteronormativ monogami leda till självutplåning och ekonomism, d.v.s att kvinnor måste vakta på sina rättigheter och värna om sitt oberoende.

Men mycket har hänt. Ingen skulle väl längre berätta följande vits:



Nej, den har blivit obegriplig. Men fortfarande finns det många andra nedvärderande historier i svang.

Hur attityderna förändras beskrivs i Ebba Witt-Brattströms diktdialog mellan en farmor och ett barnbarn. Samtalet förs i en tid när De Uppblåsta Fittornas förbund har förpassat sexismen till det förgångna. Namnet är en neutralisering av det skällsord som farfar kastat ur sig och motståndshandlingen är att älska istället för att hata. Själv kan jag tänka att det kanske inte är ett helt lyckat namn på ett förbund som ska krama hatet ur misogynerna. Men målsättningen är det inget fel på.

Låt mig jämföra utvecklingen med Augusto Boal för att beskriva förändringen. Boal var en brasiliansk teaterman som utvecklade den problemlösande teaterformen Forumteater där samma stycke spelas upp gång på gång i och varje gång någon i publiken kommer på en konstruktiv idé får hen stoppa föreställningen och föreslå en lösning till de problem som presenteras på scenen. Det var en vidareutveckling av Paulo Freires Pedagogik för förtryckta.

När Boal arrangerade Forumteater i Brasiliens favelor var det konkreta problem som behandlades, typ polisvåld och familjevåld. När han hämtade teaterformen till Europa insåg han att förtrycket här är internaliserat på ett annat sätt och han kallade metoden "Cops-in-the-head".

Istället för yttre våld led workshop-deltagarna av självkritik, självcensur och självhat. Till slut fick arbetet namnet ”Rainbow of Desire”, för som Boal konstaterade har den västerländska människan så många möjligheter att vi inte kan bestämma oss för vad vi egentligen vill, och ska förverkliga.

Jag ser en parallell till feminismens olika vågor där det till en början handlade om konkret kamp om rättigheter så som de beskrivs i Denna värld är vår. Innan kampen för sexuella minoriteters rättigheter på riktigt tog fart fanns poliserna så att säga i våra huvuden och nu står feminismen inför en regnbåge av möjligheter och önskningar. Nu gäller det för var och en att välja hur vi vill kämpa för jämställdhet.

Därmed inte sagt att svårigheterna skulle vara övervunna. Problemen har bara ändrat form.

Denna värld är vår innehåller tolv bildserier, med både teckningar och fotografier som lättar upp och breddar uttrycket. Nina Grönlunds teckningar av gråtande män påminner mig om Rafael Donners texter i boken Människan är ett känsligt djur. Båda verkar ha tagit intryck av bell hooks tankar:

The first act of violence that patriarchy demands of males is not violence towards women. Instead patriarchy demands of all males(…) that they kill off the emotional parts of themselves.