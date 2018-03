Män dominerar fortfarande på EU-konferenser

Mansdominerade paneler styr fortsättningsvis EU-konferenser. Det visar en studie av Open Society Foundations. I genomsnitt är endast var fjärde talare under dessa möten kvinnor.

Open Society Foundations rapport “An End to Manels: Closing the Gender Gap at Europe’s Top Policy Events” visar att minimala framsteg har gjorts i kongresser under de senaste fem åren, trots globala kampanjer för jämlikhet i samhällets beslutsfattande.

De flesta deltagare, talare och experter i panelerna under Europeiska unionens konferenser och möten är alltså fortsättningsvis män.

Kvinnliga talare: 12 procent under fem år

Endast en av nästan två dussin årliga högprofilerade möten som studerats har bjudit in lika många kvinnliga talare som män till konferenserna.

– Politiken som diskuteras under dessa möten och konferenser påverkar kvinnor och män lika mycket. Det är därför förbryllande att kvinnor år 2018 fortfarande inte har en möjlighet att forma politiken, säger rapportens författare Christal Morehouse.

Rapporten publiceras i samband med Internationella kvinnodagen och granskade uppgifter utifrån 12 600 talroller från år 2012 till mitten av 2017.

Kvinnor var som mest sparsamt representerade under det årliga Globsec Bratislava Forum on security-mötet, där de utgjorde endast 12 procent av talarna under femårsperioden.

Tjänsteålder prioriteras över jämställdhet mellan könen

Internationella beslutsfattare som deltog i den årliga Munich Security-konferensen hörde tre kvinnliga talare för var 17:e man. Under Davos World Economic Forum var var fjärde talare kvinna.

Förekomsten av manliga talare framom kvinnliga är ofta resultatet av att arrangörer prioriterar tjänsteålder över jämställdhet. ― Sarah Charlotte Heikel, programansvarig på German Institute for International and Security Affairs

Endast två av de årliga forumen och konferenserna visade en förbättring i könsjämlikheten under den fem år långa perioden som studerades. Dessa var The Organisation for Economic Cooperation och Development Forum, samt The Chatham House London Conference.

– Förekomsten av manliga talare framom kvinnliga är ofta resultatet av att arrangörer prioriterar tjänsteålder över jämställdhet, säger Sarah Charlotte Henkel som är programansvarig på German Institute for International and Security Affairs.

– Ojämlikheten i panelerna speglar också ofta könsskillnaderna inom de olika institutionerna, tillägger Henkel.

Ny databas ska jämna ut ojämlikheterna

Sarah Charlotte Henkel menar att kvinnor måste börja stödja varandra för att uppnå större representation i sina institutioner.

I Bryssel strävar ett nytt initiativ efter just det här. Initiativet lanserades i år i form av The Brussels Binder – en ny nätbaserad databas bestående av kvinnliga politikexperter.

Kampanjgruppen för jämställdhet säger att databasen borde göra det lättare att hitta kvinnliga talare för konferenser. Det här sätter press på arrangörer att sluta med paneler som endast består av män.

Källa: Reuters