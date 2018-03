Aktivister inom kampanjen "Vårt hem är här" stöder asylsökande barnfamiljer i Raseborg och Hangö

Under devisen "Vårt hem är här" vill aktörer och föreningar visa sitt stöd för papperslösa barnfamiljer i Raseborg och Hangö.

En stor skara frivilliga har gått samman för att uppmärksamma asylsökande och i synnerhet barn som riskerar bli utvisade.

Aktivisterna har startat en facebookgrupp. En affisch för en en kampanj för en flykingfamilj. Bild: Anni Pöyhtäri

Lever under överhängande hot

En del av familjerna har redan fått besked om avvisning medan andra väntar på att få ett svar om sin framtid.

Stödgruppen vill fästa uppmärksamhet vid den stress många asylsökandes barn lever under just nu.

De här familjerna ser ingen möjlighet att återvända till hemlandet och vill inte heller leva illegalt i Finland.

Synlighet och fest i Karis

Söndagen den 25 mars ordnas en tillställning för att stöda utvisningshotade barnfamiljer i Raseborg och Hangö.

Jippot ordnas klockan 14-16.30 vid Villa Haga, Bangatan 61 i Karis.

Villa Haga i Karis. trähus i stadsmiljö om vintern Bild: Yle / Marica Hildén

Med evenemanget vill privatpersoner, föreningar och olika nätverk i Raseborg och på andra håll i landet visa sitt stöd för barnen och deras familjer.

Man vill också informera publiken om hur det är att leva som asylsökande och papperslös.

Tanken är att ge familjerna synlighet och inge dem hopp.

Frivilliga och föreningar deltar

I programmet utlovas karnevalsstämning med musik, god mat, ansiktsmålning och intressanta talare.

Jippot stöds bland annat av Karis Art Night Karjaa, Mannerheims barnskyddsförbund i Karis och Fiskars, Boendestödsföreningen Raasporin kotimajoitusverkosto och clownen Una Pampula.

Också föreningar som Plattform, Kelmu, Tu Tu och We See You deltar i tillställningen.

De två sistnämda är engagerade i att stöda asylsökande och förhåller sig kritiska till Finlands flyktingpolitik.

Många barn har svåra erfarenheter i bagaget. En affisch för en en kampanj för en flykingfamilj. Bild: Anni Pöyhtäri

Kampanjen har delvis inspirerats av engagemanget för den asylsökande barnfamiljen i Lovisa