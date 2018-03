FSS-klubbarna hade marginalerna emot sig – tre fjärdeplatser i junior-FM

Remi Lindholm åkte IF Minken in på en fjärde plats i klassen herrar 20 år. Remi Lindholm Bild: Yle

Norrvalla Ski Team var snubblande nära stafettbrons i klassen herrar 18 år i junior-FM i Tammerfors. Man förlorade kampen om bronset med 2,7 sekunder.

Casper Hjerpe och Jimi Aalto höll Norrvalla i bronskampen under de två första etapperna. Alexander Stålberg åkte ut på sista etappen som fyra.

I medaljkampen fick han ge sig mot Kouvolan Hiihtoseuras Emil Liekari som noterades för tredje etappens näst bästa tid.

Samma öde till mötes gick också IF Femmans damer i 20-årsklassen och IF Minken i klassen herrar 20 år. Bägge placerade sig på fjärde plats.

Femmans ankare Linnea Henriksson var näst snabbast på etappen men Seinäjoen Hiihtoseuras Noora Kupari höll undan. Differensen i mål var 4,9 sekunder.

Junior-FM på skidor, stafetter:

Damer 18 år, 3x3 km:

1. Valkeakosken Haka 28:16,7

15. Sundom IF (Sofia Haglund, Emma Haglund, Alexandra Stark) +2:16,1

18. Pargas IF (Anna Rask, Andréa Nyberg, Anni Lindroos) +2:42,9

21. IF Brahe (Ida Mäenpää, Matilda Snellman, Amanda Nyfors) +3.53,7

22. Borgå Akilles (Rebecca Lönnqvist, Chira Gullqvist, Sofia Valasti) +4:03,6

Damer 20 år, 3x3 km:

1. Mikkelin Hiihtäjät 27:11,7

4. IF Femman (Erika Storbacka, Linnea Halonen, Linnea Henriksson) +1:26,2

5. IK Falken (Hanna Ray, Elin Björk, Sonja Katajamäki) +1:33,6

13. IF Åsarna (Emelie Svenlin, Antonia Svenlin, Ellen Bäck) +2:55,9

Herrar 18 år, 3x5 km:

1. Espoon Hiihtoseura 38:02,2

4. Norvalla Ski Team (Casper Hjerpe, Jimi Aalto, Alexander Ståhlberg) +39,8

16. Borgå Akilles (Eetu Liukkonen, Axel Nordman, Leevi Liukkonen) +3:54,4

Herrar 20 år, 3x5 km:

1. Keravan Urheilijat 36:56,6

4. IF Minken (Patrik Kuuttinen, Kevin Lindholm, Remi Lindholm) +54,5

6. IF Femman (Anton Damlin, Robin Sundsten, Alex Svartsjö) +2:17,4

7. IF Åsarna (Axel Aurén, August Högnabba, Daniel Sorvisto) +2:31,9