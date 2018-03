Benjamin Ingrosso vann Melodifestivalen 2018

Bild: (c) Pelle T Nilsson/Stella Pictures/All Over Press

Det blir Benjamin Ingrosso som representerar Sverige vid Eurovision Song Contest i Lissabon i maj med låten Dance you off.

Det blev klart då alla röster var räknade i Melodifestivalen 2018.

De internationella jurygrupperna spred ut sina tolvpoängare en aning, men Benjamin Ingrosso fick ett försprång med sina 114 poäng framom Felix Sandmans bidrag Every single day med 94.

På tredje plats kom John Lundviks My Turn med 128 poäng.

Och i år var juryn och publiken överens, också publiken gav mest röster åt Benjamin. I slutändan hade Benjamin 181 röster och Felix 158.

I publiken i Friends arena satt förstås Benjamins familj. Både mamma Pernilla Wahlgren och pappa Emilio Ingrosso har ju erfarenhet av att stå på Melodifestivalens scen, något de gjorde tillsammans i Piccadilly Circus 1985.

Teknikstrul och falsksång

Kvällen bjöd inte på några stora överraskningar, de som var segertippade placerade sig också i topp.

Sångerska Renaida fick framföra sitt bidrag två gånger, eftersom hon hade problem med tekniken den första gången.

På jumboplats hamnade Méndez. Trots att publiken överöste honom med röster gick det inte att rädda honom efter jurygruppernas brutala behandling. Méndez fick bara två poäng av juryn.

Evas kommentar:

Rätt låt vann. Dance you off kommer att vara ett kanonsnyggt nummer på scenen i Lissabon.

Efter ett aningen svagt Mello-år var det här det enda bidraget som ger Sverige chansen att än en gång briljera i sammanhanget.

Felix Sandman var en stark kandidat, men hans ballad påminde lite väl mycket om Frans bidrag If I were sorry från 2016 och fjolårets portugisiska eurovisionsvinnare Salvador Sobral.

Jag glädjer mig också för John Lundviks tredje plats! Låten var enligt många ett smått daterat sömnpiller, men jag hoppas vi får se och höra nykomlingen John också nästa år!

