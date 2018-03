Här gick feminismen för långt, tycker många tyskar - prisbelönt dikt på husvägg ska målas över

En dikt har just nu grepp om den allmänna debatten i Tysklands huvudstad Berlin. En dikt skriven år 1951 av författaren Eugen Gomringer. Dikten är på spanska och finns på fasaden vid Alice Salomon Högskolan i Berlinstadsdelen Hellersdorf. Den har funnits där i 7 år. Nu ska den målas över.

Högskolans studentkår AStA skrev redan den 12 april 2016 i ett öppet brev till högskolans rektor att dikten är kvinnoförnedrande med följande motivering:

"Den här dikten inte bara reproducerar den klassiska patriarkaliska konsttraditionen, som anser att kvinnor bara är muser som inspirerar de manliga konstnärerna till kreativa alster, den påminner dessutom om de sexuella trakasserierna som kvinnorna upplever nästan dagligen."

Det var hårda ord om en dikt som ser ut så här i svensk översättning:

Eugen Gomringer: avenyer (1951) avenyer

avenyer och blommor blommor

blommor och kvinnor avenyer

avenyer och kvinnor avenyer och blommor och kvinnor och

en beundrare

Studentkåren skriver i samma brev att "kvinnor inte kan vistas i offentligheten utan att bli beundrade för att vara just kvinnor. Beundran är ofta oangenäm och leder till ångest inför övergrepp och upplevelsen av sådana".

Och vidare heter det att "dikten är en fars och en påminnelse om att objektiverande och potentiellt förnedrande och sexualiserande blickar kan möta en kvinna överallt".

Kort och gott: Dikten ska bort!

Den finns där för att hylla den boliviansk-schweizisk-tyska författaren Gomringer som är en av de mest kända konkreta poeterna.

Med konkret poesi menas att författarna använder sig av språket som om vore det ett stenbrott. Orden blir till byggstenar för diktkonstruktioner som ofta liknar en tavla målade med ord.

Begreppet skapades av den svenska författaren Öyvind Fahlström som skrev om att "skapa med utgångspunkt från språket som konkret materia" (Manifest för konkret poesi, 1954).

Konkret poesi hade sin högtid på 1950- och 60-talet och den numera världskända Eugen Gomringer var en av rörelsens främsta vapendragare.

Därför fick han år 2011 högskolans så kallade Alice Salomon Poetik Preis. I motiveringen läser man att han fick priset eftersom "hans dikter hör till den moderna lyrikens kanon" och att de betydde inget mindre än "ett kvanthopp inom språkkonsten".

För att hylla diktaren ytterligare valde man att låta en av hans mest kända dikter, avenidas, pryda högskolans södra fasad.

Men inte så länge till. Efter en utdragen kamp inom högskolans olika organ bestämde högskolans högsta beslutsfattande organ Akademischer Senat (som består av 31 kvinnor och 18 män) den 23 januari 2018 att dikten ska målas över och ersättas av en dikt av den aktuella pristagaren Barbara Köhler.

Beslutet och den långt utdragna processen har lett till ett ramaskri inom den tyska konstnärliga och politiska världen. Det talas om censur och fel förstådd political correctness.

Minister Monika Grütters, den tyska regeringens representant för kultur och medier och ordförande för CDU i delstaten Berlin, säger till exempel att senatens beslut att måla över dikten är "en upprörande akt av kulturellt barbari".

En annan högljudd kritiker, Thomas Wohlfahrt, ledare för Poesins hus (Haus für Poesie) som varje år genomför Berlins poesifestival, och som sitter i juryn för Alice Salomon Poetik Preis, säger att han är upprörd över beslutet.

Han kräver att högskolan ber Eugen Gomringer om ursäkt och att senaten "ska revidera de ur luften gripna beskyllningarna om sexism".

Samtidigt meddelar han och fem andra jurymedlemmar (tre kvinnor och tre män) att de hädanefter avstår från sin medverkan i prisjuryn. Därmed finns bara högskolans egna två representanter kvar i juryn.

Numera frågar sig många om högskolans beslut, att få dikten bort ur gatubilden, var så bra? Förr fanns den ju bara på högskolans vägg i stadsdelen Hellersdorf som ligger långt borta från stadskärnan och promenadstråken.

Numera finns den inte bara där, än så länge, utan också, som sympatiyttringar, på andra, mycket centralare delar av staden. Till exempel på Pariser Platz, vid Max Liebermann Haus till höger om Brandenburger Tor.

Torget är det mest besökta i hela Berlin. Max Liebermann-huset ägs av stiftelsen Brandenburger Tor. I stiftelsens stadgar står det att den ska ägna sig åt litteratur, kulturpolitik, estetisk bildning och... kulturdebatter.

Debatten om Eugen Gomringers dikt avenidas var alltså ein gefundenes Fressen för stiftelsen.

I ett pressmeddelande skriver stiftelsen: "Konstens censur har en hemsk tradition i Tyskland och får inte upprepas". Man citerar också Susan Sontags berömda uttalande "tolkning är de intellektuellas hämnd gentemot konsten".

Interpretation is the revenge of the

intellectual upon art

― Susan Sontag